2 học sinh tiểu học suýt chết đuối được công an xã cứu

Ngày 29-12, em L., học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Bình Hòa Phước, huyện Long hồ, Vĩnh Long, cho biết em và một bạn cùng lớp vừa được 2 công an xã Hòa Ninh cứu sống khi cả 2 suýt chết đuối.



Vị trí nơi anh Vũ và đồng nghiệp cứu 2 học sinh suýt đuối nước lên bờ

Theo đó, ngày 23-12, trong khi em L. và 2 người bạn khác là NTKB và PTCT tắm sông chung với nhau thì phát hiện cây chuối trôi qua. Em L. và T. liền bơi và ôm cây chuối thì bị nước cuốn trôi ra sông Cái Muối. Hai em cố bám cây chuối bơi vào nhưng không được nên kêu cứu. May mắn có 2 công an phát hiện, ứng cứu kịp thời.

Anh Lê Thanh Tùng, công an viên Công an xã Hòa Ninh, kể lại hôm đó anh và anh Nguyễn Hoàng Vũ, Phó trưởng công an, trên đường đi công tác về. Khi đến cầu Phú An (ấp Phú An 2, Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ) thì nghe tiếng kêu.

Cả 2 dừng xe lại quan sát thấy giữa sông Cái Muối em L. và T. đang chới với dưới dòng nước. Ngay lập tức hai đồng chí nhảy xuống sông cứu 2 em lên bờ. Khi lên bờ một em bị xỉu và được người dân cấp cứu nên đã tỉnh lại. Thời điểm này 2 em đang mặc đồng phục học sinh.