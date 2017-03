2 kẻ trộm chống trả công an khi bị truy đuổi

Ngày 3-11, Công an huyện Lộc Ninh (Bình Phước) cho biết đã đưa hai thanh niên trộm cắp tài sản manh động, liều lĩnh chống trả quyết liệt đối với lực lượng công an từ Công an huyện Bù Đốp về để phục vụ công tác điều tra.



Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có hai đối tượng đột nhập vào nhà một người dân tại ấp 2 (xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) trộm cắp tài sản đang tẩu thoát về hướng huyện Bù Đốp (Bình Phước).

Lực lượng CSGT và hình sự, cảnh sát 113 thuộc Công an huyện Lộc Ninh đã khẩn trương tiến hành truy bắt.

Thấy lực lượng công an truy đuổi, cả hai đã rồ ga bỏ chạy. Khi bị áp sát, hai thanh niên đã đạp xe của lực lượng CSGT. Đồng thời cả hai còn liều lĩnh đánh trả lại công an dữ dội...

Lực lượng công an đã phải truy đuổi hai người này hơn 30 km từ huyện Lộc Ninh đến khu vực bùng binh thuộc khu phố Thanh Xuân (thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) thì mới có thể bắt được.



Hai thanh niên bị bắt tại cơ quan điều tra.



Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận tên Mai Văn Dần (sinh năm 1998, trú xã Thanh An, huyện Hớn Quản) và Hỷ A Chung (sinh năm 1998, trú phường Long Phước, thị xã Phước Long).

Trước đó, Dần gọi điện thoại rủ Chung đi ăn trộm lấy tiền tiêu xài, Chung đồng ý.

Cả hai đi từ thị xã Phước Long đến xã Lộc Hưng (huyện Lộc Ninh) thì phát hiện nhà ông Trần Văn Ngôn không có người ở nhà nên Chung đứng ngoài cảnh giới còn Dần đột nhập vào nhà.

Thanh niên này đã lục lọi lấy được một số tài sản có giá trị và dùng đoản phá khóa chiếc xe máy hiệu Sirius để lấy thì bị chủ nhà phát hiện tri hô nên bỏ chạy.



Tang vật thu giữ được của hai 9x trộm cắp tài sản.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lộc Ninh tiến hành điều tra, xử lý.