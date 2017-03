2 lần đột nhập sân bay Đà Nẵng đục két sắt

Chiều 3-10, Trung tâm An ninh hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với công an bắt giữ Nguyễn Hồng Sơn, nhân viên lái xe đặc chủng của Xí nghiệp thương mại mặt đất Đà Nẵng (trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - VIAGS) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản tại phòng kế toán của sân bay.

Sáng 2-10, an ninh hàng không và bảo vệ sân bay phát hiện trụ sở cảng hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng bị đột nhập, trộm cắp tài sản nhưng không thành. Tại hiện trường, an ninh ghi nhận cửa kính vỡ, két sắt bị cạy... nhưng kẻ gian ngụy trang lại rất khéo léo.





Camera an ninh sân bay ghi nhận hình ảnh Sơn đột nhập. Ảnh công an cung cấp. Nghi phạm tại cơ quan công an.

Trích xuất camera giám sát, cơ quan chức năng xác định gần 3 giờ sáng 2-10, kẻ đột nhập trùm kín mặt, đeo găng tay, cầm thanh sắt vào trong. Kẻ này lên tầng ba tòa nhà, đập vỡ cửa kính, chui vào phòng kế toán. Gần hai giờ hì hục, kẻ đột nhập cạy được ba lớp két sắt nhưng đến lớp cuối cùng thì trời sáng, kẻ xâm nhập ngừng lại. Trước khi rút đi, người này ngụy trang lại hiện trường y như cũ. Lỗ thủng được che lại bằng lịch treo tường. Nhìn bề ngoài thì không ai phát hiện.

Công an quận Hải Châu đến khám nghiệm hiện trường, suy đoán là kẻ trộm sẽ quay trở lại để trộm nên lên phương án mai phục.

Đúng như dự đoán, rạng sáng 3-10, thủ phạm mang xà beng trèo tường đột nhập vào khu làm việc của đơn vị cảng hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sau khi vượt qua nhiều lớp hàng rào, người này lên tầng ba, tháo kính phòng kế toán để tiếp tục phá két sắt. Khi kẻ trộm đang đục phá thì công an ập vào bắt giữ. Tại thời điểm này, trong két sắt của sân bay có 350 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng khác.

Nghi phạm khai nhận tên Nguyễn Hồng Sơn, nhân viên lái xe đặc chủng của Xí nghiệp thương mại mặt đất Đà Nẵng. Sơn khai: Sau khi đột nhập lần một chưa lấy được tài sản, Sơn nghĩ cán bộ, nhân viên sẽ không để ý vì ngày 2-10 trùng vào Chủ nhật, khi đột nhập lần hai thì bị bắt.

Đơn vị nơi Sơn làm việc xác nhận người này làm việc từ năm 2008 đến nay. Trong ngày 3-10, Sơn bị cho nghỉ việc và bàn giao cho Công an quận Hải Châu để tiếp tục điều tra.