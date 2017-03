2 mẹ con chủ lô đề nghi sát hại con bạc

Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương ngày 29-3, cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh Hải Dương đã xác định được hai nghi can bị tình nghi gây ra vụ án giết người tại huyện Thanh Hà. Đó là Nguyễn Thị Mến (trú tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Mạc Văn Duy là con trai của Mến.



Xác anh Tân được phát hiện trong bao tải, dưới sông Thái Bình



Trước đó, trưa 28-3, người dân phát hiện thi thể anh Nguyễn Xuân Tân (43 tuổi, trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, Hải Dương) trong tình trang bị trói tay chân và bị nhét trong bao tải tại khu vực cửa cống Gừng (thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà). Người dân đã báo sự việc lên cơ quan công an.

Khi phát hiện thi thể anh Nguyễn Xuân Tân, bằng các nghiệp vụ điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định đây là vụ án mạng. Quá trình điều tra xác minh cho thấy thời gian qua Nguyễn Thị Mến ghi lô đề tại địa phương. Anh Nguyễn Xuân Tân từng đến nhà Mến ghi đề và trúng với số tiền 120 triệu đồng. Tuy nhiên, khi sang nhà Mến lấy tiền, anh Tân đã mất tích sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Mạc Văn Duy khai hôm 19-3, anh Nguyễn Xuân Tân có đánh đề với số tiền là 1,5 triệu đồng. Khi nhận tiền đánh đề của anh Tân, Mến đã bảo con san số đề này cho một số người khác. Tuy nhiên, Duy không san bảng đề này.

Khi biết tin Tân trúng đề, mẹ con Duy trả anh Tân số tiền hơn 30 triệu đồng. Sau đó, Duy bàn với mẹ sẽ sát hại anh Tân để không phải trả số tiền còn lại. Ngày 20-3, khi anh Tân đến nói chuyện với Mến thì Duy dùng khăn siết cổ cho đến chết. Đến tối 20-3, Duy trói tay chân anh Tân sau đó cho vào bao tải rồi cùng mẹ chở ra ném xuống sống tại khu vực xã Thanh Thủy để phi tang.