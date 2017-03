2 mẹ con dựng kịch “chạy việc” vào sân bay Nội Bài

Mục đích của bà Trương Thị Toan, 59 tuổi, trú tại thôn Thọ Trương, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, Hải Dương, là nhằm ý đồ lừa đảo, theo chỉ đạo của đối tượng đầu vụ Dương Thị Thái, 40 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Mối quan hệ giữa bà Toan và Thái bắt nguồn từ con trai của bà Toan, Vũ Trung Hưng, 32 tuổi. Hưng quen Thái khoảng năm 2006, khi cả hai cùng làm việc tại một Công ty TNHH ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cuối năm ấy, Thái nghỉ việc, cùng lời hứa sẽ tìm cách xin cho Hưng vào làm việc tại sân bay quốc tế Nội Bài.



Mong muốn có môi trường làm việc mới khiến Hưng duy trì thường xuyên mối quan hệ với Thái, thậm chí, Thái còn nhận bà Toan, mẹ Hưng, làm mẹ nuôi. Quá trình qua lại, Thái tiếp tục khoe với bà Toan và Hưng rằng cô ta có thể xin được mấy suất làm việc tại sân bay Nội Bài. Nếu bà Toan và Hưng biết ai có nhu cầu tìm việc làm, cứ nhận hồ sơ và tiền chuyển cho Thái, còn lại Thái sẽ lo. Biết rõ là Thái chỉ nói mà không làm được, nhưng Hưng cùng mẹ đẻ vẫn chủ ý tìm người muốn xin việc làm để kiếm tiền hoa hồng. Một trong những bị hại đầu tiên mà mẹ con Hưng tiếp cận được, là bà Lê Thị Hạ, trú tại huyện Thanh Miện. Khi gặp nhau, bà Toan giới thiệu với bà rằng có con gái nuôi đang làm Phó trưởng phòng ở sân bay Nội Bài, có khả năng xin việc cho nhiều người…



Thời điểm đó, bà Hạ có con trai là anh Vũ Đình Hùng, đang thất nghiệp. Qua thỏa thuận, bà Toan cam đoan sẽ lo được công việc cho anh Hùng về an ninh hàng không; chi phí 4.500 USD và chỉ sau 1 tháng từ khi nộp tiền, anh Hùng sẽ có giấy gọi đi làm. Người đứng ra nhận tiền và hồ sơ của anh Hùng là Hưng. Để tạo niềm tin cho gia đình người bị hại, khoảng một tháng sau đó, Hưng tổ chức để anh Hùng vào TP Hồ Chí Minh “học nghiệp vụ”. Trong khoảng 10 ngày ở TP Hồ Chí Minh, gia đình anh Hùng bị nhóm Hưng, Toan, Thái “chăn dắt”, chiếm đoạt được thêm hơn 10 triệu đồng. Đáng chú ý, bà Toan còn tìm cách lấy lại được giấy biên nhận tiền từ bà Hạ, nhằm che giấu hành vi phạm tội.



Chờ đợi một thời gian dài mà vẫn không được bố trí việc làm, gia đình anh Hùng đã đến cơ quan công an tố cáo. Hai mẹ con bà Toan bị bắt, sau khi bị CQĐT công an huyện (CAH) Thanh Miện thu thập đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh hành vi phạm tội. Riêng Dương Thị Thái bỏ trốn, bị CQĐT ra quyết định truy nã; và ngày 12-3, CAH Thanh Miện có sự phối hợp của CAH Đông Anh, Hà Nội, đã bắt giữ được Thái.



Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định ban đầu, bà Toan chỉ là người giúp sức nhưng sau đó đã trở nên tích cực tham gia thực hiện hành vi phạm tội. Khi tiếp xúc với nhiều bị hại, bà Toan thường giới thiệu có 3 con đang làm trong sân bay Nội Bài, đều giữ chức vụ quan trọng, nên việc bố trí người vào làm ở sân bay là rất đơn giản. Mỗi trường hợp xin việc, bà Toan thường thu từ 40- 60 triệu đồng. Chỉ huy CAH Thanh Miện cho biết, đến thời điểm này, có 8 người bị hại trong vụ án đã đến tố cáo hành vi phạm tội của Hưng và bà Toan. CQĐT hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Trung Hưng, Trương Thị Toan và Dương Thị Thái về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo An ninh thủ đô