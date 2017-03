2 năm bị bắt 'làm vợ' cho 3 người đàn ông Trung Quốc

Ngày 27-8, PC45 Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sau khi được giải cứu về nhà, chị BN (20 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai) đã đến cơ quan công an trình diện và làm đơn tố cáo kẻ đã bán mình sang Trung Quốc.

Nghi can bị tố cáo là một người đàn ông quen của gia đình chị BN. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.



Sau khi được giải cứu, chị BN đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Ảnh: CTV

Theo đơn tố cáo của chị BN, năm 2015 chị nghỉ học ở nhà và không có việc làm ổn định nên một người đàn ông quen của gia đình đến nhà hứa hẹn giúp BN đi xuất khẩu lao động.

Thấy chị N. còn nhỏ, việc sang Trung Quốc làm việc sợ gặp nhiều rủi ro nên gia đình đã từ chối. Thế nhưng người đàn ông vẫn tìm mọi cách liên lạc riêng với chị N. để dụ dỗ. Sau đó, từ những lời đường mật của ông ta, chị N. đã trốn gia đình đi xuất ngoại.

Chị N. được người đàn ông đón xe khách đưa đến khu vực cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi giao cho một phụ nữ tên Hạnh (người Việt Nam, đang sinh sống tại Trung Quốc).

Sau khi tiếp nhận chị N. tại cửa khẩu, bà Hạnh đón xe đưa chị N. đến điểm tập kết là một khu nhà trọ có đông phụ nữ Việt Nam đang sinh sống. Ít ngày sau, bà Hạnh bán chị N. cho một nông dân Trung Quốc để làm vợ. Do không biết tiếng Trung Quốc, suốt ngày chị N. chỉ biết làm lụng và phục vụ nhu cầu tình dục cho người chồng này.

Cam chịu được khoảng ba tháng, chị N. đã tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, cuộc trốn chạy không thành, chị N. bị bà Hạnh bắt về và tiếp tục đem bán cho một người đàn ông khác làm vợ. Tiếp tục chịu cảnh đọa đày nơi xứ người một thời gian, chị N. được một người Việt Nam đang sống và làm ăn ở Trung Quốc giới thiệu làm vợ một người đàn ông khác. Tuy nhiên, cuộc sống của chị N. vẫn là những chuỗi ngày cực khổ nên chị quyết định trốn về nước.

Chị N. đã gọi điện thoại về nhà cầu cứu. Người nhà của chị N. đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình chị N., PC45 Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với C45 để giải cứu nạn nhân.

Qua những cuộc điện thoại gọi lén cho trinh sát PC45, chị N. đã được hướng dẫn tìm cách dụ người chồng đưa đến một đồn công an địa phương gần đó để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Đây là cái cớ để chị N. có cơ hội trình bày với công an việc mình bị lừa bán sang Trung Quốc và yêu cầu được giải cứu.

Ngoài việc hướng dẫn chị N. tìm cách đến đồn công an địa phương trình báo, C45 đã chủ động liên hệ với Công an Trung Quốc để nhờ hỗ trợ giải thoát nạn nhân.

Từ yêu cầu của Công an Việt Nam, gần một tháng sau Công an Trung Quốc đã xác định được nơi ở của chị N. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an Trung Quốc đã đưa chị N. rời khỏi gia đình nhà chồng và đón xe cho chị N. về đến cửa khẩu Móng Cái vào giữa tháng 8.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.