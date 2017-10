2 nghi can cướp, giật hàng loạt ở Mỹ Tho bị bắt

Chiều 18-10, đại tá Nguyễn Hồng Khắc, trưởng Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đức Thọ (30 tuổi) và Trần Đức Duy (32 tuổi), cùng ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho. Đây là hai nghi can gây ra hàng loạt vụ cướp, giật trong thời gian qua ở thành phố Mỹ Tho.

Nguyễn Đức Thọ tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 17-10, Duy và Thọ điều khiển xe gắn máy 63B9- 745.98 trên các tuyến đường thành phố Mỹ Tho để tìm người cướp giật.

Khi đến đường Lý Thường Kiệt thì phát hiện chị D.T.M.L chạy xe gắn máy để một ba lô trước ba ga xe nên bọn ra tay cướp giật tẩu thoát. Người dân phát hiện truy đuổi bắt được Duy và tang vật là số tiền 6,8 triệu đồng và một số giấy tờ. Đến chiều 18-10, công an đã bắt được Thọ và thu hồi xe gắn máy gây án.

Tại công an, cả hai khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật khác. Công an đề nghị ai bị hại các vụ cướp giật gần đây liên hệ Đội CSHS công an thành phố Mỹ Tho trình báo. Hoặc điện thoại số 0993339666 gặp trung tá Sang, Đội trưởng CSHS.