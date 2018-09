2 nghi phạm cướp tiền ngân hàng ở Khánh Hòa bị bắt

Sáng 7-9, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM xác nhận Công an tỉnh Khánh Hòa hai nghi phạm đã dùng súng tấn công, cướp tiền tại Phòng Giao dịch Ninh Hòa của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Khánh Hòa.

Hai nghi phạm là Trần Hoàng Nhật Tùng (36 tuổi), Đàm Minh Quang (30 tuổi, đều ngụ phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa).



Một trong hai nghi phạm bị bắt giữ.



Hai tên cướp tấn công Phòng Giao dịch Ninh Hòa. Ảnh cắt từ clip

Cũng theo nguồn tin trên, tối 6-9, lực lượng công an đã bắt giữ Trần Hoàng Nhật Tùng, Đàm Minh Quang khi hai nghi phạm này đang chạy xe máy trên đường ở thị xã Ninh Hòa.

Khám xét nhà hai nghi phạm ngay sau đó, lực lượng công an thu giữ bốn khẩu súng tự chế cùng hàng chục viên đạn giống loại đạn tại hiện trường vụ cướp. Ngoài ra, lực lượng công an đã thu giữ hơn ba tỉ đồng do nhóm cướp chôn giấu tại một căn nhà hoang cách nhà của một nghi phạm hơn 1 km. Bước đầu, hai nghi phạm khai đã mang theo năm khẩu súng khi thực hiện vụ cướp tại Phòng Giao dịch Ninh Hòa. Được biết, một trong hai nghi phạm trên bị nghiện.



Tên cướp vào Phòng Giao dịch Ninh Hòa dùng súng khống chế, cướp tiền

Ngay trong đêm 6-9, giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an thị xã Ninh Hòa mỗi đơn vị 10 triệu đồng vì đã có thành tích xuất xắc phá án nhanh.



Số tiền bị cướp được thu giữ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, lúc 10g15 ngày 5-9, có hai thanh niên đi xe máy đến dừng trước Phòng Giao dịch Ninh Hòa của Vietcombank Khánh Hòa trên đường 2 Tháng 4, thị xã Ninh Hòa. Ngay khi vừa vào phòng giao dịch, một thanh niên dí súng khống chế các nhân viên ngân hàng, khách hàng rồi lấy tiền bỏ vào bao tải mang đi. Nhiều khách hàng hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Khi các nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động, một tên cướp bắn ngược vào phòng giao dịch nhưng không trúng gì. Ngay sau đó, hai tên cướp ôm tiền lên xe bỏ chạy. Một số người cố đuổi theo nhưng không kịp.



Khám nghiệm hiện trường, bước đầu lực lượng công an thu giữ một khẩu súng tự chế, một viên đạn dưới nền đất do tên cướp đánh rơi. Theo một cán bộ của Phòng Giao dịch Ninh Hòa, khi xảy ra cướp trong phòng giao dịch có hơn 10 người cùng ba bảo vệ. Vụ cướp diễn ra chỉ trong vài phút và toàn bộ diễn tiến sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

TẤN LỘC