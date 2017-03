2 người bán hàng rong trước BV Từ Dũ bị truy sát

Ngày 14-11, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ một nhóm người mang theo hung khí đánh ba người bán hàng rong trước BV Từ Dũ làm hai người đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 14-11, chị Phan Thị Ngọc Tuyết (ngụ quận 1) cùng hai người khác đang bán nước giải khát trước cổng bệnh viện trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì xuất hiện nhóm thanh niên khoảng 20 người trên nhiều xe máy lao đến vây đánh.

Một nhóm khoảng sáu người lao đến chỗ chị Tuyết nhưng chị kịp bỏ chạy. Khi đang chạy, chị bị đánh bằng khúc gỗ trúng chân, khụy ngã và bị vây đánh. Nạn nhân kêu cứu nhưng không ai dám can ngăn. Chị cố sức vùng chạy vào phòng bảo vệ gần đó, thoát khỏi nhóm truy sát và ngất xỉu, được mọi người đưa đi cấp cứu.





Các thanh niên đập phá xe bán hàng rong của nạn nhân. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Em họ chị Tuyết khi nghe tiếng kêu cứu đã chạy ra định can ngăn cũng bị nhóm truy sát đánh túi bụi và anh này kịp chạy thoát thân. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (45 tuổi, ngụ quận 1) cũng bị nhóm thanh niên đánh gãy cùi chỏ trái. Người phụ nữ này bỏ chạy và không bị truy đuổi. Sau khi đánh người, nhóm thanh niên quay lại đập phá xe hàng rong của những nạn nhân. Một số hung khí rơi lại tại hiện trường.

Theo chị Tuyết, nguyên nhân của vụ việc có thể do mâu thuẫn giữa chị và một người bán hàng rong khác gần đó. Nhận tin báo, Công an phường Phạm Ngũ Lão nhanh chóng có mặt, ghi lời khai… Hiện công an quận đang điều tra.