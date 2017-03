2 người đàn ông đánh 1 phụ nữ đến động thai

Chiều ngày 17-10, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Ngọc Đức, Trưởng công an xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận sự việc anh Phạm Văn Oai (SN 1977) và anh Phạm Cao Thế (SN 1979), ngụ thôn Y Ngô, xã Đại Lộc, đánh hàng xóm là chị Nguyễn Thị Thùy Lan (SN 1987).

Chị Lan bị Oai và Thế đánh bị thương ngay trước cổng nhà mình

Theo phản ánh của gia đình chị Lan thì vào khoảng 10 giờ sáng ngày 11-10, khi chị Lan đang dắt xe ra cổng để đi đón con, thì bất ngờ bị Oai và Thế (là 2 anh em ruột, hàng xóm nhà chồng chị Lan), lao sang đánh tới tấp vào mặt, lưng, bụng… Đến khi chị Lan gục xuống và được hàng xóm can ngăn, 2 người đàn ông này mới dừng lại.

Chị Lan ngay sau đó đã được gia đình đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc, rồi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để điều trị. Chị Lan đã bị bầm dập vùng mặt, phải khâu 5 mũi ở mép phải, thâm tím nhiều chỗ như mắt, tay, chân và lưng.

Điều đáng nói là chị Lan đang có thai vài tuần tuổi. Sáng ngày 17-10 đã ra huyết đen, đến chiều cùng ngày phải chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa để điều trị. “Các bác sĩ ở đây cho biết thai nhi đang rất nhỏ, bị tổn thương như vậy rất khó giữ được, hiện vợ tôi đang phải nằm viện để được chăm sóc, theo dõi” - ông Lê Trung Trực (SN 1956), chồng chị Lan, cho hay.

Chị Lan bị đánh rách môi, phải khâu 5 mũi (ảnh gia đình cung cấp)

“Sau khi nhận được thông tin trên, công an xã đã triệu tập Thế và Oai đến UBND xã để làm việc thì 2 người đã nhận toàn bộ hành vi đánh chị Lan. Tuy nhiên, do tính chất vụ án phức tạp nên chúng tôi đã báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ lên công an huyện Hậu Lộc để xử lý. Còn việc chị Lan có thai hay không chúng tôi cũng không rõ, cái đó các anh phải lên bệnh viện. Chúng tôi không lập biên bản hiện trường, sự việc có gì đâu mà cử phải thổi phồng lên” - ông Đức cho biết.

Cũng theo ông Đức thì nguyên nhân vụ việc là do con của anh Thế và Oai uống sữa xong hay vứt rác sang nhà mẹ chồng chị Lan, bị nhắc nhở. Bà Phúc (mẹ của Oai và Thế) sáng ngày 10-10 có sang nhặt nhưng không sạch, bị chị Lan cằn nhằn, rồi 2 bên lời qua tiếng lại, chửi nhau thậm tệ. Bà Phúc đã nói cho 2 con biết, nên sáng hôm sau khi thấy chị Lan đang khóa cổng để đi đón con, Thế và Oai đã lao ra đánh chị Lan.