2 người ở quận 7 bị đâm chết do va quẹt xe

Ngày 19-7, Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang tạm giữ năm nghi can liên quan đến vụ truy sát lúc rạng sáng 17-7, trên đường Trần Xuân Soạn khiến anh Trần Văn Chớp (quê tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Phước Hồng (ngụ quận 7) tử vong. “Năm nghi can nói trên đã đầu thú. Hiện công an đang lấy lời khai làm sáng tỏ vụ việc” - một cán bộ điều tra Công an quận 7 cho biết.

Bước đầu nhóm nghi can khai nhận do mâu thuẫn từ một vụ va quẹt xe trên đường trước đó, tình cờ gặp mặt nên xông vào ẩu đả, gây hậu quả trên.

Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 1 giờ sáng 17-7, nhiều người dân sống gần một con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận Tây, quận 7) nghe nhiều tiếng la hét kêu cứu của một cô gái. Nhiều người chạy ra phát hiện anh Hồng bị đâm tử vong. Trong hẻm, anh Chớp cũng bị đâm gục…





Mẹ nạn nhân Hồng bàng hoàng với cái chết của con trai. Ảnh: N.TÂN

Công an xác định cô gái la hét là Ngũ Yến H. Cô cho biết sau khi hết ca làm ở siêu thị, trên đường về thì nhận được điện thoại của anh Chớp rủ đi ăn cùng hai người khác. Khi ra về, anh Chớp và anh Hồng đi cùng xe, H. đi cùng bạn. Đến gầm cầu Tân Thuận, vừa quẹo qua khúc cua về hướng đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), H. thấy một nhóm thanh niên dùng mũ bảo hiểm đánh hai anh Chớp và Hồng. Sau đó hai người bị truy sát bằng dao…

Công an quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh của các nhà dân quanh khu vực, xác định nhóm hung thủ. Biết khó trốn, tối 18-7, năm nghi phạm đến công an đầu thú.

Trong ngày 19-7, gia đình đã nhận thi thể anh Hồng về làm thủ tục mai táng. “Nó sáng đi làm ở tiệm hủ tiếu chay gần nhà, tối về muộn. Cũng chưa từng thấy con tui mâu thuẫn với ai…” - mẹ nạn nhân Hồng nói.

Công an quận 7 đang mở rộng điều tra, truy bắt các nghi can còn lại.