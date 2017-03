2 người thiệt mạng do sập hầm than

Nhiều người dân địa phương cho biết, vụ tai nạn xảy ra trong một hầm khai thác than của công ty Cổ phần thương mại xuất khẩu Đạt Anh. Lúc xảy ra sự cố có 8 công nhân đang làm việc trong hầm nhưng 6 người may mắn thoát nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bục túi nước dẫn đến sập hầm. Sau khi xảy ra tai nạn Trung tâm cấp cứu mỏ Quảng Ninh đã tiến hành tìm kiếm các nạn nhân.

Một nạn nhân trong vụ sập hầm than ở Quảng Ninh được cứu thoát

Đến chiều 19-3, nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy và hoàn thiện các thủ tục đưa về gia đình mai táng. Đại diện UBND huyện Lục Nam cho biết, huyện hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng 3 triệu đồng.

Được biết tại khu vực mỏ than Suối Nước Vàng thuộc xã Lục Sơn huyện Lục Nam hiện đang có 4 công ty được cấp phép khai thác. Tại đây có khoảng 300 công nhân đang làm việc. Tuy nhiên, hầu hết không có hợp đồng lao động, không được huấn luyện kỹ thuật về an toàn lao động, không có đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và không được tham gia bảo hiểm xã hội. Do đó, khi xảy ra tai nạn người lao động rất khó được đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của mình.

