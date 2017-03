2 nhóm thanh niên hỗn chiến, 6 người thương vong

Ngày 6/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Phú Giáo (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra vụ thanh toán nhau kinh hoàng giữa 2 băng nhóm thanh niên trên địa bàn. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Tấn (SN 1989, ngụ ấp Tân Thịnh, xã An Bình) bị đâm chết và ít nhất 5 người khác bị thương trong tình trạng nguy kịch.



Theo thông tin ban đầu, ngày 5/11 một nhóm thanh niên thuộc trấn Phước Vĩnh kéo nhau lên một quán ăn tại ấp Nước Vàng, xã An Bình để nhậu. Sau chầu nhậu túy lúy, nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn với 1 băng nhóm khác ở xã An Bình.



Sau một hồi thách thức, 2 băng nhóm xông vào hỗn chiến bằng gậy gộc, dao…làm người dân xã An Bình hốt hoảng tháo chạy tán loạn. Trong cuộc hỗn chiến này, Nguyễn Văn Tuấn đã bị đâm chết.



Thấy thất thế, nhóm thị trấn Phước Vĩnh bỏ chạy về tới khu phố 6, thị trấn Phước Vĩnh thì bị băng thanh niên xã An Bình chặn đường và 2 bên tiếp tục xông vào hỗn chiến kịch liệt. Trong "cuộc chiến" lần này có nhiều người bị thương và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Thấy công an, 2 băng nhóm tháo chạy tán loạn, 1 số đối tượng đã bị bắt.



Hiện vụ việc đang được PC45, Công an Bình Dương mở rộng điều tra.





Theo Minh Mẫn (VTC News)