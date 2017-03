2 nhóm truy sát, 1 thanh niên bị chém tử vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an TP Hải Dương và các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ngã tư giao đường Ngô Quyền với đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) khiến một thanh niên thiệt mạng.



Hiện trường vụ án.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn T. (sinh năm 1987, trú xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương).



Thông tin ban đầu về vụ án mạng, khoảng 2 giờ 45 sáng 21-11, tại địa điểm trên đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Sau đó anh Nguyễn Văn T. được phát hiện đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Bình, Công an TP Hải Dương đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và điều tra vụ án mạng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, thu thập hồ sơ để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Một số người dân gần hiện trường vụ án cho biết vào thời gian trên nhóm anh T. cùng một số người bạn có vào một quán ăn đêm trên đường Ngô Quyền (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Trong quá trình ăn uống, nhóm anh T. có xảy ra xô xát và cãi vã với một nhóm thanh niên lạ mặt. Sau đó, cả hai nhóm đã dùng hung khí truy đuổi nhau đến khu vực ngã tư Ngô Quyền và lao vào đánh nhau.

Khi thấy anh T. bị chém gục xuống đường, nhóm thanh niên kia bỏ đi và sự việc nhanh chóng được thông báo cho Công an TP Hải Dương.