2 nữ công nhân chết thảm ở nhà máy nhiệt điện

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 8h20 sáng 9/7, tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (trên địa bàn xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Trong khi chui vào phễu của lò hơi số 2 để xúc, gạt muội ra ngoài thì bất ngờ cả khối xỉ muội còn sót lại ở trên cao của thành phễu đã sụp xuống, trùm lên người 2 nữ công nhân. Đó là chị Cao Thị Thảo (SN 1986) và Ngô Thị Lan (SN 1976), cùng trú tại thôn 6, xã Tam Hưng, khiến họ chết ngạt.

Theo ông Lại Văn Minh, Trưởng công an xã Tam Hưng, 2 chị Thảo và Lan là lao động phổ thông của công ty cổ Phần Hoàng Vỹ (địa chỉ tại thôn 9, xã Tam Hưng, hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp).

Sau khi sự việc xảy ra, Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Liền đó, xác 2 nạn nhân được chuyển thẳng về cho gia đình lo hậu sự.

Một lãnh đạo của UBND huyện Thủy Nguyên cho biết sự việc nghiêm trọng là vậy mà doanh nghiệp vẫn không hề báo cáo cho chính quyền địa phương. Thậm chí khi nắm được tình hình, trạm công an Phà Rừng và công an xã Tam Hưng đến hiện trường để điều tra làm rõ thì đã bị bảo vệ nhà máy “cấm cửa” không cho vào với lý do “lãnh đạo đơn vị đang họp”. Phải đến chiều muộn cùng ngày, các cơ quan chức năng mới “được phép” tiếp cận khu vực hiện trường.



13h chiều ngày 9/7, gần chục bảo vệ Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng vẫn "cấm cửa" giới truyền thông.

Chưa hết bàng hoàng, anh Lại Văn Minh (SN 1972, chồng nạn nhân Lan) và các chị Lại Thị Hạnh (SN 1971), Phạm Thị Hiền (SN 1979), cùng trú tại thôn 6, xã Tam Hưng, cho biết họ cùng các chị Lan, Thảo đều là lao động phổ thông cho công ty Cổ phần Hoàng Vỹ nhưng đều là lao động “chui”, không được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động.

Theo anh Minh, công ty Cổ phần Hoàng Vỹ có hợp đồng dọn vệ sinh tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng. Sáng ngày 9/7, cả 5 người được phân công dùng thang trèo từ mặt đất qua lỗ nhỏ chỉ 1 người chui lọt dưới đáy phễu lò hơi vào trong để lấy xỉ muội của tổ máy số 2 nhà máy nhiệt điện.

Đây là lần đầu tiên, họ được giao làm nhiệm vụ này tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng. Chị Thảo, chị Lan làm tại 1 phễu. Một mình anh Minh phụ trách dọn vệ sinh một phễu khác.

Khi thấy phễu chị Thảo, chị Lan đang làm việc không có tiếng động gì, gọi cũng không ai trả lời, mọi người vội chạy tới thì phát hiện cả 2 bị xỉ muội phủ kín dưới đáy phễu.

Lúc này, họ đã chết đứng trong ống phễu vì ngạt thở xỉ muội. Lực lượng kỹ thuật đã phải cắt một lỗ khác dưới đáy phễu để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Trong nước mắt, anh Minh nói, nếu như lớp xỉ muội từ trên cao được dọn sạch và đẩy xuống đáy phễu trước khi vợ anh cùng chị Thảo chui vào bên trong xúc ra ngoài, thì cả hai đâu phải chết thảm.

Ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, cho biết cả 2 nạn nhân thiệt mạng đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ngoài việc hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng, UBND huyện cũng vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình các nạn nhân.

