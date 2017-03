2 ô tô tông nhau khiến cô gái ngồi sau xe máy tử vong

Sáng 10-4, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai ô tô và mộtxe máy xảy ra trên Quốc lộ 13 (đoạn qua phường Thuận Giao) làm một người tử vong, hai người bị thương.



Hiện trường vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ tối 9-4, chiếc ô tô do Lê Huy Tuấn Anh (ngụ thị xã Bến Cát) điều khiển lưu thông trên đại lộ Bình Dương hướng từ thị xã Thuận An về TP Thủ Dầu Một. Khi xe vừa qua giao lộ tín hiệu đèn đỏ được một đoạn thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô do Trần Hoàng Long điều khiển chạy cùng chiều phía sau.



Cú va chạm mạnh khiến hai xe lao vào về phía trước tiếp tục tông mạnh vào xe máy do một phụ nữ điều khiển (chưa rõ danh tính) chở chị Lê Thị Giàu (26 tuổi, quê An Giang) ngồi phía sau. Cú tông làm chị Giàu bị hất văng xuống rồi bị ô tô do tài xế Long điều khiển cán tử vong. Hai ô tô chỉ dừng lại sau khi húc đổ trụ cáp viễn thông, biển báo giao thông trên vỉa hè.

Trong vụ tai nạn này, người chở nạn nhân Lê Thị Giàu và tài xế Tuấn Anh cũng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Riêng lái xe Long không bị thương đã rời khỏi hiện trường và đã đến trình diện tại cơ quan chức năng.