2 phụ nữ bị xe giường nằm tông tử vong

Vào thời điểm nêu trên, xe máy 37C – 06645 do chị Võ Thị Liên chở theo chị Lưu Thị Loan (cùng trú thôn Thạch Tiến, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An) chạy hướng miền núi về miền xuôi Nghệ An, tông nhau với xe khách mang BKS 37B-021.30 của nhà xe Trung Trầm, chạy ngược chiều.

Cú tông mạnh khiến chị Liên và chị Loan văng ra mặt đường, tử vong tại chỗ. Xe máy nát hỏng, xe khách bị móp phần đầu.



Hiện trường vụ tai nạn khiến hai người phụ nữ tử vong trên quốc lộ 7A.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn Công an huyện An Sơn và Đội CSGT 1-7, Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông và lập biên bản, điều tra vụ tai nạn.



Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.