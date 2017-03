2 phụ nữ và cháu bé 4 tuổi ở TP.HCM mất tích bí ẩn

Ngày 10/5, nguồn tin từ Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết cơ quan này đang thụ lý điều tra sự mất tích bí ẩn của 3 người dân trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Kim Phụng (SN 1984, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), Phan Trí Thức (SN 2007, là con của chị Phụng) và một người phụ nữ tên Út. Tất cả đều cư ngụ tại ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.







Theo trình báo của anh Phan Văn Kiệt (SN 1972, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM, là chồng của chị Phụng) vào khoảng 15h chiều 6/5, anh Kiệt có nói với chị Phụng đi đón cháu Thức đang theo học tại trường mầm non Tuổi Ngọc. Ít phút sau đó có số điện thoại lạ gọi đến, ông Kiệt bắt máy thì nghe giọng vợ nói, đang ở gần trường mầm non sẽ đón cháu Thức luôn.



Đến 17h cùng ngày, chờ mãi anh Kiệt không thấy vợ con quay về nên gọi lại số điện thoại cũ thì không có ai bắt máy. Sau đó anh Kiệt cũng gọi vào số điện thoại của vợ nhưng vẫn không liên lạc được. Anh chạy đến trường mầm non, nơi cháu Thức theo học để tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả.



Về đến nhà, anh Kiệt hốt hoảng khi phát hiện một số tài sản gồm: 90 triệu đồng tiền mặt, 1 xe gắn máy hiệu AirBlade 84S1-4966 cùng nhiều giấy tờ tùy thân của chị Phụng cũng không còn. Cùng thời điểm, anh Kiệt cũng nhận được tin có một phụ nữ khác là hàng xóm của chị Phụng tên Út cũng mất tích một cách bí ẩn.