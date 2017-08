2 tên trộm bị tóm gọn vì 'đá nóng' xe máy gắn định vị

Ngày 3-8, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự đối với Mai Đậu Thành (32 tuổi) và Trần Đình Thuỷ (23 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Hai nghi can bị bắt giữ sau khi trộm chiếc xe máy có gắn định vị.

Theo thông tin cơ quan công an, vào trưa 1-8, anh Nguyễn Bá Quang đang tạm trú tại phường Long Bình (TP Biên Hoà) dựng xe máy trước nhà trọ thì bị mất trộm. Do xe có định vị nên chiều cùng ngày anh Quang phát hiện xe của mình đang ở khu vực phường Tân Phong (TP Biên Hoà) nên báo lực lượng Đội “hiệp sĩ” phường Trảng Dài và công an địa phương.



Khi phát hiện lực lượng truy bắt, hai nghi can liền bỏ xe chạy bộ lao vào những con hẻm gần đó. Khi lực lượng chức năng đuổi kịp, bọn chúng đã dùng gậy chống trả rất quyết liệt và lao vào nhà dân để trốn. Tuy nhiên sau đó cả hai đã bị bắt giữ.