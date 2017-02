2 ‘thám tử’ nhí bắt kẻ trộm được khen

Sáng 17-2, UBND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tuyên dương, khen thưởng em Nguyễn Thanh Lộc (lớp 7) và em Ong Như Bảo Thạch (lớp 6, học sinh Trường THCS Phú Cường) vì có thành tích xuất sắc, mưu trí trong việc phòng chống tội phạm.



Hai em Lộc và Thạch sau khi cùng mọi người tham gia bắt giữ kẻ trộm. Ảnh: Vũ Hội

Trước đó, ngày 11-2, Lộc và Thạch đang cùng gia đình phát nước miễn phí cho du khách đến tham dự lễ hội rằm tháng Giêng trước cửa chợ Thủ Dầu Một thì phát hiện một phụ nữ lảng vảng với bộ dạng lén lút. Thấy có dấu hiệu khả nghi, Lộc và Thạch đã rủ nhau theo dõi. Người phụ nữ này lẻn vào quầy nữ trang Phát Tâm nằm tại sảnh trệt của chợ Thủ Dầu Một, đập cửa lấy số lượng lớn nữ trang rồi lên xe bỏ trốn.



Lộc và Thạch tri hô, báo cho anh Vương Minh Sang đang phát nước miễn phí gần đó cùng ban quản lý chợ bắt giữ kẻ gian cùng toàn bộ số nữ trang trị giá gần 40 triệu giao công an xử lý. Taị cơ quan công an, người này khai tên là Nguyễn Thị Minh An. Trong lúc đến chợ để mua đồ, thấy quầy bán nữ trang không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm.

Dịp này, thành phố cũng khen thưởng hai tập thể và năm cá nhân xuất sắc trong hoạt động đưa đón xe ôm, phát nước uống, bánh mì miễn phí… cho du khách tại lễ hội chùa Bà.