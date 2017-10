2 thanh niên bị sát hại trước quán karaoke

Chiều 17-10, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đang truy bắt Trần Thanh Lực (23 tuổi, ngụ xã An Đức, huyện Ba Tri, Bến Tre) về hành vi đâm chết hai người xảy ra tại địa bàn xã An Đức, huyện Ba Tri.



Hai nạn nhân được xác định là Phan Thanh Quân (27 tuổi, ngụ xã An Đức) và Phan Khánh Hưng (21 tuổi, ngụ xã Phú Lễ, huyện Ba Tri).



Sau khi gây án, Lực đã bỏ trốn (ảnh có tính chất minh họa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 15 ngày 16-10, Trần Thanh Lực đi từ nhà sang quán karaoke ở đối diện nhà chơi. Lát sau, Lực đi ra đứng ngoài cổng của quán nói chuyện với chị một chị hàng xóm.



Lúc này, Phan Thanh Quân và Phan Khánh Hưng cùng hai thanh niên khác đi trên hai mô tô đến trước cổng quán. Tại đây, nhóm của Quân và Hưng dừng xe lại nói chuyện với Lực và hai bên xảy ra cự cãi. Ngay sau đó, Lực đi vào bên trong quán lấy một con dao nhọn ra đe dọa.

Thấy Lực cầm dao, nhóm Quân và Hưng bỏ đi. Lực cầm dao đuổi theo một đoạn thì bị nhóm của Quân và Hưng tấn công ngược lại.

Lực chạy ngược về kêu nhóm bạn đang chơi trong quán karaoke ra hỗ trợ, sát hại Quân, Hưng.

Sau khi gây án, Lực đã trốn khỏi hiện trường. Hai nạn nhân của Lực tử vong trước lúc nhập viện.