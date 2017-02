2 thanh niên dùng búa cướp đại lý vé số giữa ban ngày

Ngày 15-2, một nguồn tin cho biết, Công an TP.HCM đang phối hợp cùng công an quận 6 lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra, truy xét vụ cướp táo tợn xảy ra vào chiều ngày 12-2. Tài sản bị nhóm cướp lấy đi gần 100 triệu đồng tiền mặt.



Tiệm vé số nơi xảy ra vụ việc. Ảnh H. T.

Theo đó, vào thời điểm trên nhiều người đang giao dịch tại đại lý vé số C. T. trên đường Hồng Bàng (phường 6, quận 6) thì hai nam thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt đi xe máy tay ga biển số TP.HCM đến.



1 trong hai người rút vật giống súng đưa lên trời bóp cò nhưng không tạo ra tiếng nổ; người còn lại cầm búa xông vào trong tiến đến tủ đựng tiền để cướp.

Tên còn lại đứng ngoài tiếp tục lên đạn thì một viên rớt xuống đất. Trong khi đó, tên cướp cầm búa lấy tiền xong chạy ra ngoài.

Cả hai nhanh chóng lên xe của đồng bọn đợi sẵn bỏ chạy; một chiếc xe tay ga biển số TP.HCM được bỏ lại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, trong tủ có lượng tiền mặt khoảng 2 tỉ đồng nhưng nhóm cướp chỉ lấy đi khoảng 100 triệu.

Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng có mặt tiến hành điều tra, truy xét vụ việc.