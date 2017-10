2 triệu lít xăng giả đã bán cho khách hàng dùng

Theo Phòng PC46, Công an Nghệ An, Mở rộng điều tra chuyên án, doanh nghiệp nói trên bước đầu khai nhận đã bán xăng "bẩn" cho 8 đại lý, cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Nghệ An gồm: 1. Cây xăng dầu Dũng Tuyết (xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An) 2. Cây xăng dầu Quỳnh Thảo (xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An) 3. Cây xăng dầu Hóa Trị (xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) 4. Cây xăng dầu Quang Lĩnh (xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) 5. Cây xăng dầu Phượng Từ (xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An) 6. Cây xăng dầu Hòa Quang (xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An) 7. Cây xăng dầu Phùng Pha (xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An) 8. Cây xăng dầu Huấn Thu (xã Nghĩa Lộc, thị xã Thái Hòa, Nghệ An)