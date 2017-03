2 vợ chồng già bị cướp giết

Ba đối tượng gồm: Vũ Văn Trường (tức Trường “ngọ”, SN 1981) và Phạm Ngọc Tuynh (SN 1982, đều ở xã Thanh Lương, Vĩnh Bảo; Nguyễn Văn Trường (tức Trường “tung”, SN 1992, ngụ xã Cộng Hiền, Vĩnh Bảo).

3 đối tượng tổ chức giết cướp của ông Thành



Theo tài liệu điều tra, khoảng 19 giờ 30 ngày 10-9, Trường “ngọ” gặp Tuynh, Trường “tung” và Đoàn Văn Hòa (SN 1985, ở xã Đồng Minh, Vĩnh Bảo) bàn bạc chuẩn bị đồ để đi cướp.



Ít phút sau đó, khi đến cổng nhà ông Vũ Văn Thành, Hòa, Trường “tung” trèo qua khe cổng vào nhà ông Thành gây án; Trường “ngọ” đứng bên ngoài cảnh giới, Tuynh đi xe máy đợi ở ngoài trục đường xã đón cả bọn sau khi gây án.



Khi đột nhập vào nhà ông Thành, Hòa và Trường “tung” đã dùng bình xịt hơi cay vào mặt và đánh, trói; lấy dây vải thít cổ, nhét giẻ vào miệng ông Thành và vợ ông. Sau đó, chúng bóp cổ ông Thành đến chết rồi lục soát lấy tài sản.

Thấy ông Nguyễn Văn Tân (hàng xóm của ông Thành) đi qua Trường "ngọ" liền bắt chuyện và được ông Tân rủ về nhà uống nước. Trong khi đang trò chuyện ông Tân nghe thấy tiếng động bên nhà hàng xóm nên rủ Trường ngọ sang xem.

Khi đến gần nhà ông Thành Trường "ngọ" nói to, hỏi ông Tân đi vào bằng lối nào để đánh động cho đồng bọn. Nghe vậy, Hòa và Trường “tung” vất tài sản tháo chạy thoát thân.

Tối 13-9 cơ quan điều tra công an huyện Vĩnh Bảo đã bắt được Trường "ngọ" và Phạm Ngọc Tuynh. Đến 9 giờ 15 ngày 14-9, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Trường “tung”. Lúc 9 giờ sáng ngày 15-9, công an huyện Vĩnh Bảo đã bắt được Đoàn Văn Hòa khi tên này đang ẩn nấp tại huyện An Lão (Hải Phòng).



Chiều 14-9, đại tá Dương Tự Trọng, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng đã đến động viên, khen thưởng và tặng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án do có thành tích xuất sắc trong việc phá án nhanh vụ cướp của giết người.