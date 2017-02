2 vợ chồng nghi bắt cóc sẽ kiện công an

Ngày 7-2, anh Nguyễn H. (28 tuổi), người cùng với vợ là chị Nguyễn Thị H.M. bị người dân và Công an thị trấn Tân Minh (Hàm Tân, Bình Thuận) bắt giữ, còng tay vì cho rằng vợ chồng anh bắt cóc trẻ con cho biết đã về quê tại Phú Yên.

Theo anh H., sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến vợ chồng anh vô cùng đau đớn và uất ức nên đã mượn tiền người chủ trang trại thanh long nơi vợ chồng anh làm thuê về quê để cùng gia đình tính toán khởi kiện những người liên quan.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tối 5-2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hình ảnh, video clip về vụ người dân thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cùng bảo vệ dân phố và Công an thị trấn Tân Minh bắt giữ hai vợ chồng đi xe đạp vì nghi ngờ họ bắt cóc trẻ em.



Theo những người dân này thì đôi vợ chồng trên thường vào nhà hỏi trẻ nhỏ tối ngủ ở đâu, đi học trường nào. Gần nhất là chiều ngày 5-2, đôi vợ chồng này vào chợ nhưng không mua đồ đạc gì mà chỉ đến …nựng mấy đứa trẻ nhỏ(!?). Trong clip cho thấy có vài người đã hành hung cặp vợ chồng này và cả hai người đều bị còng tay áp giải về Công an thị trấn Tân Minh. Tuy nhiên đến tối cùng ngày theo tin chúng tôi nhận được thì cả hai vợ chồng đều đã được thả vì bị …bắt nhầm!

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Mai Anh Xem, Trưởng Công an thị trấn Tân Minh cho biết, qua trình báo của người dân có vụ bắt cóc trẻ nhỏ nên dân phòng khu phố đã phối hợp đưa họ về trụ sở Công an. Tuy nhiên qua xác minh không hề có một căn cứ nào chứng minh họ đã hoặc chuẩn bị thực hiện việc bắt cóc nên cơ quan công an đã cho họ về nhà.

Tuy nhiên khi trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn H. cho biết, chiều 5-2, vợ chồng anh đạp xe đạp đi chợ mua rau, mắm, gạo để vào trang trại thanh long ăn. Tại đây anh có gặp một người quen là tiểu thương ở chợ do trước đây anh có thuê nhà ở gần nhà bà này. Sau khi anh hỏi thăm rồi đi ra trước cổng chợ thì bà này đi theo và bất ngờ hô to anh là thủ phạm bắt cóc trẻ em khiến rất đông người dân ở chợ đã lao vào khống chế anh cùng vợ hành hung. Sau đó Công an đến còng tay cả hai vợ chồng đưa về trụ sở và đến 20g cùng ngày mới thả mà không hề có một lời xin lỗi nào.

Trao đổi với chúng tôi, bà C., chủ trang trại thanh long nơi thuê vợ chồng anh H. làm cho biết, vợ chồng anh H. đi chợ khoảng 16g thì đến 17g gia đình nhận điện thoại của công an yêu cầu mang CMND của hai người này đến. Sau đó có khoảng ba cán bộ, chiến sĩ mặc cảnh phục đến trang trại thanh long tự tiện lục xét giỏ xách của hai vợ chồng anh H. mà không hề có biên bản hoặc giấy tờ khám xét gì. Vợ chồng anh H. khẳng định trước mắt hãy dùng những hình ảnh của họ để minh oan giúp họ vì sau khi bị bắt, còng tay đi đâu họ cũng bị nghi ngờ.



Vợ chồng anh H. đã đón xe về quê bàn bạc với gia đình để chuẩn bị nộp đơn khởi kiện









Hình ảnh vợ chồng anh H. bị bắt, còng tay vĩ "bắt cóc" trẻ em