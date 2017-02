2 vợ chồng tử vong trong căn nhà khóa kín ở quận 7

Đến đầu giờ chiều ngày 23-2, lực lượng chức năng quận 7 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng sống tại căn nhà trong hẻm ở đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM).



Người dân phát hiện hai vợ chồng tử vong riêng người con được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Phan Hoàng Th. (SN 1963) và Phạm Thị L. (SN 1961) riêng người con gái Ph. Ng. Ng. (17 tuổi, hiện học lớp 11) có biểu hiện ngộ độc khí được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhân viên bảo vệ tại công ty bảo vệ nơi ông Th. đang làm việc không thấy người đàn ông tới làm việc như lệ thường nên tới nhà kiểm tra.

Tuy nhiên khi tới nơi, thấy căn nhà khóa cửa bên trong nên người này ra về. Sau đó, công ty bảo vệ nhiều lần liên lạc với ông Th. không thành nên cử thêm một người khác tới nhà để liên hệ, xác minh lý do.



Nhiều người dân theo dõi vụ việc.

“Khi tới nhà thì cửa khóa trong, chúng tôi gọi điện thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong nhà. Nghi có chuyện chẳng lành nên một số người đã gọi điện cho lực lượng chức năng cùng người con của ông Th. tới. Mọi người phá cửa vào trong thì phát hiện hai vợ chồng ông Th. đã tắt thở, người con gái đang học lớp 11 ngất xỉu. Cả 3 người đều nằm trên gác” – một nhân viên công ty bảo vệ nơi nạn nhân làm việc cho biết.



Lực lượng chức năng quận 7 nhanh chóng có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Nhiều người dân khu vực đến hiện trường theo dõi vụ việc.



Công an thu một số viên than tổ ong tại hiện trường để phục vụ điều tra.

Tại hiện trường, công an có thu giữ một số viên than tổ ong để phục vụ công tác điều tra.



Theo người dân, ông Th. Làm bảo vệ, vợ bán hàng. Cả hai vợ chồng sống ở căn nhà trong con hẻm đường Nguyễn Văn Linh nhiều năm nay. “Vợ ông Th. C thường nấu rượu bằng than tổ ong, có thể do nhà kín cửa trong khi để bếp than cháy nên bị ngộ độc khí” – một nguồn tin cho hay.