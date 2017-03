2 vụ tai nạn ở Thanh Hóa làm 31 người bị thương

Hồi 13 giờ 15 phút ngày 13/6, tại Km 354+250 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn thôn 1, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách 47 chỗ do Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1964, trú tại phường Đồng Quan, thành phố Thái Nguyên điều khiển, chạy hướng Bắc-Nam), đã đâm vào xe container chạy ngược chiều kéo theo rơmoóc.



Tai nạn đã làm 25 người đi trên xe khách và lái xe container bị thương.



Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông và các ngành chức năng ở địa phương đã kịp thời có mặt tại hiện trường, đưa số người bị thương vào bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia cấp cứu, trong số đó có 4 người bị thương rất nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.



Trước mắt Ban An toàn giao thông huyện Tĩnh Gia đã hỗ trợ mỗi người bị thương 500.000 đồng.



Trước đó vào lúc 11 giờ 28 phút, tại Km224+375, tại khung gian Khoa Trường, thuộc thôn Đại Thủy, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 5 người bị thương.



Tàu SE8, chạy hướng Nghệ An-Hà Nội đến địa điểm trên đã va quyệt với xe téc của Công ty Cổ phần sữa TH (Nghệ An). Năm người ngồi trên đầu xe téc bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng, phải chuyển lên tuyến trên, xe téc bị gãy phần đầu.



Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe téc cố tình vượt qua đường sắt, mặc dù đoạn đường ngang này không có rào chắn, nhưng đã có đèn tín hiệu và chuông báo hiệu có tàu./.

Theo Nguyễn Mai Hương (TTXVN/Vietnam+)