2 vụ xe ôtô kéo lê nạn nhân dưới gầm tại TP.HCM

Hồi 22 giờ đêm 21.5, trước số 280 đường Bạch Đằng, P.14, Q.Bình Thạnh xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng do xe tải chở máy cán tôn lật nhào giữa đường. Xe tải mang BKS 79D-2959 do Bùi Ngọc Hoàng điều khiển từ hướng Hàng Xanh về chợ Bà Chiểu đã mất tay lái do chở hàng quá nặng, bị lệch một bên gây lật xe. Vụ tai nạn làm kẹt dòng xe tải chở hàng kéo dài hàng cây số. Chí Hải