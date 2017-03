2 xe container đâm nhau bốc cháy trên quốc lộ 5

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết lúc 4 giờ 20 ngày 22-4, tại Km 86 thuộc QL5 (khu vực dưới chân cầu vượt Quán Toan, huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai xe container bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15C-076.29 kéo theo rơmóoc biển kiểm soát 15R-043.16 do lái xe Hoàng Văn Nam (trú tại thôn Dâu, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) điều khiển đi theo hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Khi xe này đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với xe containner biển kiểm soát 28C-019.12 kéo theo rơmóoc bồn do lái xe Lê Văn Vụ (trú tại xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Cú va chạm đã khiến cả hai xe bốc cháy, hai đầu kéo bị thiêu rụi, xe bung máy. Rất may không có thương vong về người. Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng đã có mặt phối hợp bảo vệ hiện trường, tổ chức điều phối phân làn cho xe chạy nên không dẫn đến ùn tắc kéo dài. Vụ việc đang được Công an huyện An Dương giải quyết.