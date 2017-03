2 xe đầu kéo đâm sập 3 nhà dân

Ngày 15-7 ông Hoàng Vũ Nhuận, phụ trách Ban ATGT tỉnh Cao Bằng, cho hay vào khoảng 16 giờ ngày 14-7, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hai xe đầu kéo chở vôi đâm vào ba nhà dân tại đèo Tài Hồ Sìn (Cao Bằng). Vụ tai nạn khiến hai tài xế của hai xe đầu kéo bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.



Hiện trường tan hoang sau vụ tai nạn.

Tại hiện trường hai chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng nghiêm trọng, ba nhà dân cũng bị ảnh hưởng. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, không có người dân ở trong nhà, nên không thiệt hại về người.

Ngay sau khi có thông tin vụ việc, phía Công an huyện Hòa An (Cao Bằng) đã nhanh chóng tới hiện trường, đồng thời báo cáo lên công an tỉnh điều xe PCCC đến hỗ trợ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.