2 xe đối đầu, 3 người chết

Theo những người chứng kiến vụ tai nạn,xe du lịch loại 7 chỗ chạy hướng Long Khánh - Dầu Giây, khi đến đoạn đường trên đã lấn trái qua đường đụng vào ôtô tải do tài xế Huỳnh Văn Đạt (29 tuổi, ngụ Bến Tre) lái theo chiều ngược lại.Cú va chạm giữa hai xe rất mạnh đã khiến chiếc xe du lịch văng sang phía bên phải đường, đầu xe bị biến dạng, sáu người trên xe chết và bị thương.Ba người chết tại chỗ gồm tài xế Trần Minh Nhân (37 tuổi, quê Bình Định), Nguyễn Minh Tân (57 tuổi, quê Bình Định) và một người đàn ông khoảng 70 tuổi chưa rõ danh tính.Ba người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu gồm Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hải, Nguyễn Ngọc Đức (quê Bình Định).Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Long Khanh và cảnh sát giao thông trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre - QL1A đã có mặt điều tiết giao thông, tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu.Lúc này do thi thể tài xế xe du lịch còn bị mắc kẹt trong xe nên lực lượng công an đã điều động xe cẩu và một xe ben khác đến hỗ trợ kéo cửa mới đưa được ra ngoài.Đến 8g lượng xe ùn tắc trên quốc lộ mới được giải tỏa.Hiện vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.