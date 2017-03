20 giang hồ chém 4 người trong một gia đình thương vong

Thông tin người dân tại hiện trường kể lại, vào thời gian trên, một nhóm thanh niên khoảng 20 người mang theo hung khí gồm dao, tuýp sắt, gậy gộc truy sát một thanh niên trên đường Hồ Tùng Mậu. Bị truy đuổi ráo riết, thanh niên này đã chạy vào nhà ông Phạm Văn Hoàng (SN 1960, số nhà 27 Hồ Tùng Mậu) để trốn. Nhóm thanh niên này hung hãn lao vào nhà để tiếp tục truy sát thanh niên kia thì bị ông Hoàng cùng 3 người con trai là Phạm Văn Quốc Hùng (SN 1980), Phạm Văn Quốc Đạt (SN 1988) và Phạm Văn Tuấn (SN 1986) ra ngăn cản không cho vào. Bị cản, nhóm thanh niên vung hung khí chém tới tấp vào 4 cha con ông Hoàng. Hậu quả anh Tuấn bị chém tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị chém trọng thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh hỗn chiến loạn xạ xảy ra vào đêm 1-4



Anh Nguyễn Hùng Nhật (SN 1990, cháu ruột ông Hoàng) bàng hoàng kể lại, khi thấy nhóm thanh niên kia hung hãn lao vào nhà, anh Tuấn lên tiếng “đây là nhà chúng tôi, không ai được vào cả. Có chuyện gì thì nói sau”. Anh Tuấn vừa dứt câu thì ngay lập tức bị nhóm này dùng dao đâm thẳng vào ngực đổ gục xuống đường. Thấy con trai bị đâm, ông Hoàng cùng 2 người con nữa lao ra can ngăn cũng bị nhóm thanh niên vung hung khí đánh chém tới tấp gục xuống đất.

Do thấy nhóm thanh niên này rất hung hăng, lại mang nhiều hung khí, nên người dân sợ hãi không ai dám vào can ngăn. Khi ông Hoàng và 3 người con bị đâm gục, người dân mới xông vào hỗ trợ, ngăn cản và bắt được 1 đối tượng đồng thời điện báo công an. Khi lực lượng công an đến nơi, nhóm đối tượng bỏ chạy, để lại 3 xe máy và nhiều hung khí tại hiện trường. Nam thanh niên chạy trốn vào nhà ông Hoàng, trong quá trình hỗn chiến cũng đã kịp thời trốn thoát. Tại hiện trường, đoạn đường Hồ Tùng Mậu từ nhà ông Hoàng chạy dài hơn 100m, rất nhiều vết máu vương vãi.

Người nhà chỉ hiện trường nơi nạn nhân Tuấn bị đâm gục còn vương nhiều vết máu.





Người nhà đang lo hậu sự cho nạn nhân Tuấn

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Bác sĩ Đoàn Nghĩa Hưng – Trưởng khoa Phẫu thuật – gây mê hồi sức cho biết, tối ngày 1/4 khoa tiếp nhận 3 nạn nhân bị đa chấn thương rất nặng do bị chém. Nạn nhân Hoàng bị một vết chém vào đầu dài khoảng 20cm, khiến tụ máu não, xương sọ lún cắm sâu vào não. Các bác sĩ đã hội chẩn, nhanh chóng phẫu thuật lấy mảnh sọ ra, tuy nhiên, ông Phạm Văn Hoàng vẫn bị tụ nhiều máu trong não nguy hiểm đến tính mạng.

2 nạn nhân khác là Phạm Văn Quốc Đạt và Phạm Văn Quốc Hùng cũng bị nhiều vét đâm chém trên cơ thể, gây mất máu nhiều. Hiện sức khỏe nạn nhân Đạt đang rất yếu, chưa thể nói chuyện được. Riêng anh Hùng đã khỏe lại, được cho xuất viện vào sáng nay.

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk trong tình trạng nguy kịch.



Đến sáng nay (2-4), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ cái chết của nạn nhân Tuấn, đồng thời bàn giao thi thể để người nhà lo hậu sự. Tính đến sáng cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ 6 nghi phạm và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ hỗn chiến. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.