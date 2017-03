20 học sinh ngộ độc vì đồ chơi

Trong đó, có ba bệnh nhân hiện vẫn khó thở, co giật liên tục, hôn mê sâu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các em chơi túi hạt nở ngâm nước, mua ở các quán nhỏ gần trường. Các hạt này chỉ nhỏ bằng trứng cá, sau khi ngâm nước nở bằng hòn bi với nhiều màu sắc bắt mắt. Do các em để cốc hạt nở ở góc lớp nên giáo viên cũng bị ngộ độc. Ngay trong ngày 18-12, Phòng Giáo dục đã nghiêm cấm học sinh sử dụng đồ chơi không rõ nguồn gốc. Công an huyện này cũng đã tiến hành kiểm tra các cửa hàng buôn bán đồ chơi.