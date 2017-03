20 thanh niên hành hung công an để giải cứu kẻ trộm

Chiều 29-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang truy tìm nhóm đối tượng gây thương tích cho lực lượng thi hành công vụ để cho đối tượng phạm tội lẩn trốn.



Thông tin ban đầu, rạng sáng 27-12, hai đồng chí công an là Nguyễn Quyết Thắng và Trịnh Hữu Quang (cán bộ Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đến quán ốc Trịnh Uy ở khu phố 2 (phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) để bắt Ngô Thị Minh Nhật (SN 1994, ngụ tỉnh Quảng Nam). Được biết trước đó, Công an quận Thanh Khê đã có lệnh bắt khẩn cấp đối tượng trên về tội trộm tài sản.

Gặp được Nhật tại quán, hai đồng chí đã khống chế dẫn đối tượng ra khỏi quán. Tuy nhiên, Nhật chống cự và kêu cứu. Khi đó, khoảng 20 thanh niên ngồi tại quán cà phê đối diện đi qua yêu cầu hai đồng chí đưa thẻ ngành và lệnh bắt để kiểm tra. Đồng chí Thắng đưa thẻ ngành thì bị các đối tượng giật, lao vào đánh hai đồng chí để cho Nhật tẩu thoát.

Sự việc xảy ra khiến hai đồng chí công an bị thương tích nặng. Lập tức hai đồng chí được người dân đưa đến bệnh viện để chữa trị.