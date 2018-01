200 chai rượu nhãn hiệu nước ngoài không rõ nguồn gốc

Tối 13-1, Công an TP Cần Thơ cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện hàng ngàn sản phẩm rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo không có hóa đơn chứng từ hợp pháp tại một công ty ở quận Ninh Kiều.



Hàng trăm chai rượu mang nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Ảnh công an cung cấp





Theo đó, ngày 12-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ kiểm tra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thanh Loan (số 77/54, đường Trần Phú, phường Cái Khế) và Cửa hàng Cô Sáu – Cô Bảy (trực thuộc Công ty, số 27-27B đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều TP Cần Thơ) đã phát hiện gần 2.000 sản phẩm rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo… do nước ngoài sản xuất.



Trong đó có 218 chai rượu mang nhãn hiệu Chivas 12, Chivas 18, Hennessy, Martini, Diamon XO… 66 thùng, bình Bia và 17 thùng bánh kẹo, nước giải khát các loại. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong tạm giữ số hàng hóa trên, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định.