200 trinh sát hình sự bí mật 'soi' trộm cắp tại đền, chùa

Cảnh sát hình sự Hà Nội sẽ bí mật bảo vệ tại các lễ hội. Ảnh minh họa:Quý Đoàn



Công an Hà Nội chỉ đạo công an các quận, huyện khắc phục tình trạng các bãi trông giữ xe trái phép mọc lên tràn lan với giá "cắt cổ". Riêng tại Phủ Tây Hồ, Công an quận Tây Hồ đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ cùng hàng chục đoàn viên tổ chức trông giữ xe miễn phí cho người đi lễ trong nhiều ngày.



Trước đó ngày 10/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an Hà Nội) đã tạm giữ 9 "cò mồi" có hành vi chèo kéo du khách, gây mất an ninh trật tự dọc tuyến đường về chùa Hương. Công an cũng tạm giữ 4 xe máy là phương tiện những người này sử dụng./.