22 quả đạn cối lẫn trong cát xây dựng

(PL)- Ngày 5-10, theo tin từ Công an huyện Cần Giuộc (Long An), cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ bãi cát Ngọc Thảo (ấp Trị Yên, xã Tân Kim) tạm thời ngưng vận chuyển cát đến các công trình đang thi công do phát hiện nhiều quả đạn pháo lẫn trong cát ở các công trình xây dựng.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 4-10, tại một khu vực đang san lấp mặt bằng ở xã Tân Kim, công nhân phát hiện có nhiều quả đạn cối rỉ sét trong cát. Ngay sau đó, cơ quan quân sự huyện Cần Giuộc đến rà soát và nhặt được bảy trái đạn. Tại xã Trường Bình và xã Mỹ Lộc, công an phát hiện 15 trái đạn cối còn nguyên vẹn. Tất cả 22 quả đạn cối phát hiện nằm lẫn trong cát đều do chủ cơ sở Ngọc Thảo cung ứng. Chủ bãi cát Ngọc Thảo trình bày, số cát bán lại cho các công trình trên được lấy từ các tỉnh miền Tây, nhiều nhất là hai tỉnhVĩnh Long và Tiền Giang. Đ.PHONG