23 ngày đêm truy bắt hung thủ sát hại công an viên

Chiều 11/3, Lường Văn Tuấn (13 tuổi) đang chăn trâu tại khu vực Huổi Hua Na, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La bỗng nghe tiếng súng nổ chát chúa. Nghĩ rằng gần đây có người đang đi săn thú rừng, tò mò, cháu Tuấn chạy đến nơi có tiếng súng thì hoảng sợ khi thấy anh Lường Văn Quang, công an viên bản Phiêng Mựt, xã Mường Giôn nằm gục tại khu vực sửa ống nước của gia đình, có vết thương ở thái dương. Cháu Tuấn vội trấn tĩnh, chạy đi gọi dân bản và người nhà anh Quang đưa anh đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Mường Giôn.

Do vết thương nặng nên trên đường đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai thì anh Quang tử vong.

Tổ công tác đã dẫn giải đối tượng Chè Văn Sung (áo xanh đứng giữa) từ Lai Châu về Sơn La.

Ngay sau khi nhận báo cáo ban đầu của Công an huyện Quỳnh Nhai, Thiếu tướng Lò Thanh Hay, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, nơi anh Quang bị bắn chết cách bản Phiêng Mựt hơn 1.000m về phía Bắc, trên con đường mòn đi lại của dân.

Cách vị trí anh Quang bị bắn về phía Tây 48m có một túi thổ cẩm dúi trong bụi rậm, trong có đèn pin có dây khoác bằng cao su, túi cơm tẻ, gói mỳ tôm và con dao gấp. Gần đó khoảng 3m có một ống hút thuốc lào tự chế bằng vỏ chai nhựa... nghi là của hung thủ để lại.

Vụ án nhằm vào công an viên, xảy ra tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), huyện Than Uyên (Lai Châu) gây hoang mang trong dư luận. Phòng cảnh sát hình sự đã đề xuất Ban Giám đốc cho khởi tố vụ án giết người, đồng thời thành lập Ban chuyên án do Đại tá Chu Huy Dân, Trưởng phòng làm trưởng ban.

Quá trình rà soát, xác minh hàng trăm đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn, các trinh sát tốn nhiều thời gian, công sức nhưng hầu hết những người này đều có chứng cứ ngoại phạm. Công an tỉnh Sơn La đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và tổ chức phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm như, phối hợp với chính quyền bản Xa, xã Mường Giôn họp bản, phát phiếu tố giác tội phạm. Qua đó nổi lên nghi can số 1 là Chè Văn Sung, 43 tuổi, trú tại bản Phiêng Mựt, xã Mường Giôn. Sau khi anh Quang bị sát hại, người dân thấy Sung cũng biến mất khỏi địa bàn.

Cũng trong quá trình xác minh, các trinh sát đã nắm được mâu thuẫn giữa Sung và em trai là Chè Văn Cu. Năm 2008, Sung bán ngô cho em trai và anh Cu đã thanh toán hết số tiền mua ngô. Năm 2010, Cu bán ngô cho Sung nhưng Sung không chịu thanh toán tiền. Nhiều lần đòi không được, Cu bức xúc đến nhà anh trai gây sự và bắt nợ chiếc xe máy Trung Quốc. Khi đó, Ban Công an xã đã giải quyết vụ việc nêu trên và anh Quang là công an viên cùng một tổ công tác đã tiến hành thu giữ xe mà Cu chiếm đoạt của anh Sung và xử lý vụ việc ban đầu.

Sau khi vụ việc được xử lý, Chè Văn Cu đã bị xử lý và trả lại xe máy cho anh trai nhưng Sung nhất quyết không nhận. Chiếc xe Sung mua với giá 4 triệu đồng từ năm 2006 nhưng anh ta bắt em trai mình phải trả 9 triệu đồng.

Thấy điều này quá vô lý, Chè Văn Cu không chấp nhận. Dù được bố, mẹ và họ hàng phân giải nhưng Sung vẫn không nhận xe về và vẫn đòi hỏi vô lý rằng Chè Văn Cu phải trả anh ta số tiền chiếc xe bắt nợ là 9 triệu đồng. Sau sự việc này, gia đình Sung đã từ mặt anh ta. Chè Văn Sung sau đó đã bán đất, bỏ nhà ra đi.

Thời gian này, cuộc sống vợ chồng Sung cũng trục trặc và gửi đơn ly hôn ra TAND huyện. Do trước kia vợ chồng Sung không đăng ký kết hôn nên tòa đã phán quyết không công nhận vợ chồng đối với Sung và vợ. Sung giao hết tài sản và con cái cho vợ nhưng một thời gian sau anh ta lại về ở với vợ và chuyển về quê vợ ở bản Xa, xã Mường Giôn sinh sống... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã có đủ cơ sở xác định Chè Văn Sung chính là hung thủ gây án.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra thông báo truy tìm đối tượng, đề nghị các đơn vị kiểm tra, xác minh và thông báo rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn, đồng thời cung cấp ảnh chân dung đối tượng.

Cho tới đêm 2/4 người dân thông báo gặp một người đàn ông có đặc điểm giống đối tượng Sung ở khu vực bản Nậm Khăn 2, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên (Lai Châu) hỏi đường đi xã Nậm Sỏ và hỏi xem có chỗ nào thuê bốc vác, cuốc nương không thì chỉ cho anh ta... Phương án siết chặt vòng vây được các lực lượng tiến hành. Đến sáng 4/4, qua xác minh, các trinh sát và Ban công an xã Nậm Sỏ phát hiện Sung đang cuốc nương thuê cho gia đình ông Chảo Văn Pu ở bản Ui Dao, xã Nậm Sỏ.

Hà Văn Vui, Phó trưởng ban công an xã Nậm Sỏ được giao nhiệm vụ tiếp cận đối tượng. Trong chớp mắt, Sung và bất ngờ quật ngã hắn xuống đất. Vật lộn, chống trả quyết liệt nhưng đã quá muộn, các tổ trinh sát đồng loạt tấn công, tiếp viện cho đồng chí Vui, bắt giữ Sung an toàn.

Ngay trong sáng 4/4, tổ công tác Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đã vượt hàng trăm km đường rừng, di lý đối tượng Chè Văn Sung về Sơn La. Mãi đến chiều muộn cùng ngày, đối tượng Sung mới được đưa về trụ sở Công an tỉnh Sơn La an toàn. Bước đầu, Chè Văn Sung đã khai nhận hành vi giết hại anh Quang do thù tức anh trong quá trình giải quyết tranh chấp giữa Sung và em trai từ nhiều năm trước. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.