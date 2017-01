23 người chết do tai nạn giao thông trong mùng 1 tết

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) trong ngày 28/01 (tức ngày mùng 1 tháng Giêng Tết Nguyên đán Đinh Dậu), toàn quốc xảy ra 36 vụ, làm chết 23 người, làm 32 bị thương.



Trong đó, đường Bộ xảy ra 36 vụ, làm chết 23 người, bị thương 32 người. Đường sắt và đường thủy không để xảy ra tai nạn giao thông.



Như vậy, thống kê chung qua ba ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán Định Dậu cho thấy, cả nước xảy ra 90 vụ tai nạn giao thông, làm 55 người chết và 92 người bị thương.



Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã tập trung xử lý 1.388 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước 370 triệu đồng, tạm giữ 04 xe ôtô, 469 xe môtô và tước 68 giấy phép lái xe.



Theo ông Thái, ngày 28/01 (mùng 1 Tết) số cuộc gọi và tin nhắn được tiếp nhận đã giảm đáng kể so với những ngày trước.



Cụ thể, đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tiếp nhận 16 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh. Nội dung các cuộc gọi phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé, và tình hình trật tự an toàn giao thông tại một số khu vực.



“Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh,” ông Thái khẳng định./.

Theo VIỆT HÙNG (VIETNAM+)