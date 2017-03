24 giờ truy bắt kẻ giết người buôn trâu để cướp tiền

Khoảng 12h ngày 20/10, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân phát hiện anh Hà Văn Lả (40 tuổi) ở bản Củng, xã Ta Gia, huyện Than Uyên bị sát hại trên đường liên thôn thuộc bản Xoong, xã Tà Mung, Công an huyện Than Uyên đã lập tức cử lực lượng xuống hiện trường để tiến hành khám nghiệm và thu thập chứng cứ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân bị chém liên tiếp 9 nhát dao vào vai và cổ nhưng vẫn còn sống, sau đó anh Lả đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Than Uyên. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, cơ quan điều tra Công an huyện Than Uyên, Lai Châu đã lập chuyên án truy xét mang bí số 1013GC để truy tìm hung thủ. Hai kẻ gây án bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 3 giờ khi vụ án xảy ra, lực lượng Công an đã khám phá và tìm ra manh mối, tiến hành bắt khẩn cấp đối với đối tượng Tòng Văn Chính. Đúng 24 tiếng sau, (tức 12 giờ ngày 21/10) cơ quan Công an Huyện Than Uyên đã vận động được đối tượng Đèo Văn Hồng ra đầu thú tại cơ quan Công an. Tại đây các đối tượng khai nhận, khoảng 8h30 ngày 20/10, Chính đi xe máy trên đường và gặp Hồng sau đó được Hồng nhờ đèo xuống xã Mường Kim chơi. Trên đường đi, Hồng hỏi Chính rằng: “Muốn có nhiều tiền không, sáng nay vừa gặp người lên bản Xoong, người này đang tìm mua trâu nên chắc chắn sẽ mang theo nhiều tiền”. Chính đồng ý và cả hai đã lên kế hoạch cướp tiền của người “phu trâu” nói trên. Đối tượng Chính cho rằng để cướp tiền chỉ cần lấy gậy vụt vào cổ khiến nạn nhân ngất đi, nhưng Hồng lại không đồng ý. Hồng cho rằng phải về lấy dao để chém, nếu chém vài nhát mà ngất đi thì thôi, còn nếu còn tỉnh thì sẽ chém cho chết luôn. Khi anh Lả đang đi xe máy trên đường vào bản Khá Mới thì có hai đối tượng đuổi theo sau, chúng phóng xe vượt lên trước để chặn đầu. Tại đây, đối tượng ngồi sau xe liền nhảy xuống và chém liên tiếp vào đầu và cổ khiến nạn nhân ngất đi, sau đó khống chế cướp đi chiếc ví đựng tiền. Tưởng anh Lả đã chết, các đối tượng đã nhẫn tâm hất nạn nhân xuống bờ suối gần đó. Hiện, tình trạng sức khỏe của anh Lả đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục lại. Cơ quan Công an huyện Than Uyên tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Theo Quốc Cường - Xuân Thái (Dân trí)