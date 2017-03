2.400 chai giấm ăn làm bằng nước lã pha acid

Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở chế biến giấm ăn của bà Ngô Thị C. ở phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột.



Hơn 2.400 chai giấm ăn sản xuất bằng acid pha nước lã. Ảnh: TA

Chiều 26-10, PC49 kiểm tra, phát hiện trong nhà bà C. có trên 2.400 chai giấm đã đóng sẵn dán nhãn mác. Chủ cơ sở khai nhận đã mua acid acetic về trộn với nước lã chưa qua đun nấu. Sau đó đổ vào các chai nhựa đã qua sử dụng, dán nhãn rồi mang bán ra thị trường.



Theo công an, giấm ăn thuộc diện phải công bố phù hợp vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này không xuất trình được giấy xác nhận. Công an đang làm rõ nguồn gốc acid acetic để xử lý số giấm ăn này.

Acid acetic lên men tự nhiên dùng trong thực phẩm có lợi cho sức khỏe nhưng nếu là acid axetic sản xuất công nghiệp, khi sử dụng sẽ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.