28 công nhân được giám định

Công ty Alpha từng bị phạt vì gây ra sự cố tại Khánh Hòa Sự cố lần trước xảy ra ngày 31-10-2002 tại công trường của Công ty tàu biển Hyundai Vinashin, Nha Trang. Nhân chứng cho biết khi thiết bị chụp của Công ty TNHH Alpha bị trục trặc, công nhân đã không báo cho chuyên gia mà tự sửa chữa. Trong quá trình sửa thiết bị, họ đã làm rơi ra ngoài thỏi iridium 192 có cường độ phóng xạ 60 curie. Những người ở gần nguồn phóng xạ đã được đưa tới Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm máu. Theo Pháp lệnh An toàn kiểm soát bức xạ, các thiết bị có nguồn phóng xạ nhập vào Việt Nam phải được đăng ký, cơ sở sử dụng các thiết bị này phải xin phép mới được hoạt động. Người vận hành phải được đào tạo và Ban An toàn bức xạ cấp giấy phép hành nghề đặc biệt. Các sự cố bức xạ xảy ra phải được báo ngay lên cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, sau đó báo lên Ban An toàn bức xạ trung ương. Thời điểm ấy Alpha mới chỉ được cấp phép nhập khẩu nguồn phóng xạ và đang làm thủ tục cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, công ty đã lách và ký được hợp đồng với Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin tiến hành việc chụp ảnh phóng xạ. Lúc xảy ra sự cố, các nhân viên trực tiếp làm công việc nguy hiểm của Alpha chưa có giấy phép hành nghề. Ngoài ra, khi xảy ra sự cố, đại diện công ty đã không báo ngay cho lãnh đạo Hyundai Vinashin và Ban An toàn bức xạ hạt nhân. Vì các sai phạm trên, Alpha bị Sở Khoa học Công nghệ Khánh Hòa xử phạt vi phạm hành chính 17 triệu đồng và phải dừng ngay công việc liên quan đến phóng xạ, chuyển hợp đồng cho đơn vị khác có đủ điều kiện tiến hành. N.HÒA