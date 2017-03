280 tấn sữa có nguồn gốc Trung Quốc sắp hết hạn

Hôm qua (24-9), đoàn thanh tra liên ngành của Bộ Y tế đã bất ngờ kiểm tra lại Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoi Milk) và phát hiện 280 tấn sữa nguyên kem có nguồn gốc của Trung Quốc. Điều đáng nói là cách đây đúng một tuần, thanh tra liên ngành đã kiểm tra tại công ty này nhưng không phát hiện có sữa Trung Quốc.

Nhập sữa để bán chứ không sản xuất!

Theo giải thích của ông Trần Đăng Tuấn, Tổng Giám đốc Hanoi Milk, hơn 280 tấn sữa này chuẩn bị được vận chuyển cho Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu.

Cũng theo ông Tuấn, từ cuối năm 2007, Hanoi Milk đã ký hợp đồng với một công ty tại Mỹ để mua 375 tấn sữa bột nguyên kem của các hãng Longcom và Fuli của Trung Quốc. Từ đó đến nay, công ty đã bán cho Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu tại Hà Nội 25 tấn và Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu tại TP.HCM 70 tấn. Ngoài sữa bột nguyên kem, tại một góc nhà kho còn có một số bao bì bên ngoài đề tên sản phẩm là Fructooligosaccaride mà theo giải thích của công ty là chất xơ (FOS), là một trong những thành phần của sữa có lợi cho hệ tiêu hóa, cũng là sản phẩm của Trung Quốc (hãng Jiangmen Quantum Hi-tech).

Ông Tuấn cho biết công ty không hề sử dụng nguyên liệu trên để làm các sản phẩm của mình dù giá thành của chúng rẻ hơn nhiều (khoảng 2.000 USD/tấn) so với sản phẩm của Mỹ hay New Zealand.

Ông Đỗ Đức Nhường - Trưởng đoàn thanh tra đã yêu cầu công ty niêm phong toàn bộ số sữa, đồng thời lấy sáu mẫu sữa từ ba lô hàng khác nhau để xét nghiệm. Nhìn một tờ tem của bột sữa nhãn hiệu Longcom Enterprise Ltd. (Trung Quốc) có ghi ngày sản xuất là tháng 10-2007 và hạn sử dụng đến tháng 9-2008. Như vậy cũng chỉ còn sáu ngày nữa là toàn bộ 280 tấn sữa này sẽ hết hạn sử dụng. Cũng theo ông Nhường, hôm nay (25-9) sẽ có kết luận về hướng xử lý hơn 280 tấn sữa Trung Quốc gần hết đát này.

Tiếp diễn việc sang chiết bột sữa trái phép

Cũng trong sáng qua (24-9), Đội quản lý thị trường quận Gò Vấp, TP.HCM đã bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH Mai Trâm, đường Dương Quảng Hàm, phường 5. Tại đây, đoàn phát hiện công ty này đang sang chiết bột sữa trái phép. Qua kiểm tra, đoàn đã thu giữ 26 bao sữa (25 kg/bao) hiệu Full Fat Milky, 23 bao bột sữa (25 kg/bao) hiệu Non Dairy Creamer và một bao bột sữa hiệu Who Lemilk Powder 25 kg. Ngoài ra, còn có nhiều nhãn và bao bì được in sẵn chuẩn bị đóng gói và hàng chục bao bột sữa khác chưa kịp sang chiết đã được niêm phong.

Ông Giang Kim Sơn, Đội trưởng Đội quản lý thị trường quận Gò Vấp, cho biết Công ty Mai Trâm đã nhập sữa hiệu Non Dairy Creamer của Công ty cổ phần Thực phẩm Minh Dương (tỉnh Hà Tây), có hóa đơn đầu vào. Tuy nhiên, khi vào đến TP.HCM, Công ty Mai Trâm đã sang chiết ra bao bì khác, không có hạn sử dụng, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa đăng ký chất lượng. Theo ông Sơn, Công ty Mai Trâm chỉ có chức năng sản xuất cà phê chứ không có chức năng sản xuất, chế biến sữa! Hiện số sữa trên đang được đưa về Đội quản lý thị trường quận Gò Vấp để kiểm tra chất lượng và xử lý.

Trước đó, ngày 20-9, Đội quản lý thị trường quận Gò Vấp cũng đã kiểm tra Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Khương Nguyễn, đường Lê Văn Thọ, phường 11, thu giữ hàng trăm lon sữa Gold, IQ (1, 2, 3), Grown, Hight, MomMom, Plus... đều mang “quốc tịch” New Zealand nhưng công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp và hàng tấn các loại sữa khác đóng trong bao... Tuy nhiên đến hôm nay, đại diện Công ty Khương Nguyễn vẫn chưa đến làm việc với đội. Theo ông Sơn, nếu vài ngày nữa đại diện Công ty Khương Nguyễn không đến làm việc, đội sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an quận Gò Vấp xử lý.

Chiều qua (24-9), Đội quản lý thị trường 6B kiểm tra nhà kho trên đường Nguyễn Văn Luông (quận 6), phát hiện gần sáu tấn bột sữa không rõ nguồn gốc. Số hàng này của Công ty TNHH Đức Long Hãng (quận 10) thuê chỗ gửi trong nhà kho trên. Có 235 bao bột sữa (mỗi bao 25 kg), bao bì trơn không có thông tin, trên bao bì có dán nhãn phụ ghi “WMP 26, Blended Powder, xuất xứ Malaysia”. Do không rõ nguồn gốc hàng, không rõ thành phần bột sữa thế nào nên Đội 6B đã lấy mẫu sữa về để đem đi kiểm nghiệm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang: Tạm ngừng lưu thông sữa Trung Quốc Chiều qua (24-9), Bộ Y tế đã có cuộc làm việc với các cơ quan chức năng về vấn đề kiểm tra sữa. Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang khẳng định chất lượng sản phẩm trên thực tế và hồ sơ công bố không thống nhất mà ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng, doanh nghiệp sẽ bị rút phép lưu hành sản phẩm, rút giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng không nên quá hoang mang mà tẩy chay tất cả các mặt hàng sữa sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Trước mắt, Bộ Y tế đã có yêu cầu tạm dừng phân phối, lưu thông các loại sữa có nguồn gốc Trung Quốc để lấy mẫu kiểm nghiệm. Nếu không có vấn đề gì sẽ cho phép lưu thông trở lại.

Trung Quốc cấp dấu chất lượng mới cho sữa Tại Trung Quốc, kể từ ngày 24-9, sản phẩm chế biến từ sữa đạt tiêu chuẩn có dấu chất lượng mới sẽ bắt đầu xuất hiện trên thị trường Bắc Kinh. Sản phẩm sản xuất trước 0 giờ ngày 18-9 bắt buộc phải có dấu “Không phát hiện chất melamine”. Sản phẩm sản xuất sau ngày 18-9 sẽ có dấu “QS”. Dấu bắt buộc phải in rõ nét, màu xanh. Chính quyền TP Bắc Kinh quy định: Đối với sản phẩm sản xuất trước ngày 18-9, các doanh nghiệp sữa tự kiểm tra tiêu chuẩn, tiếp đến Cục Giám sát quản lý chất lượng TP Bắc Kinh sẽ kiểm tra lại, sau đó mới cho xuất xưởng. Dấu chất lượng sẽ do Cục Giám sát quản lý chất lượng dán. Trong đợt đầu sẽ có 36 nhà máy chế biến sản phẩm sữa và các sản phẩm của ba tập đoàn Mengniu, Yili và Sanyuan được cấp phép. HỒNG ANH (Theo Tân Hoa xã)