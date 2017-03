3 anh em ruột giết người do ghen tuông

Nạn nhân là NDu Y Viêu, sinh năm 1991, ngụ tại thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông. Ba anh em ruột gồm Mai Trần Thế Vũ (sinh năm 1981), Mai Trần Thế Vinh (sinh năm 1984) và Mai Trần Sinh Viên (sinh năm 1996) cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.



Tại cơ quan điều tra, ba anh em khai nhận vào khoảng 22g30 ngày 10-7, ba anh em đi hát karaoke tại quán cà phê - bida Út Thương (xã Rô Men, huyện Đam Rông) cùng với 2 phụ nữ là người quen của NDu Y Viêu và K’Huấn, sinh năm 1995, thường trú tại xã Liêng S’rônh, huyện Đam Rông. Do anh Y Viêu và anh K’Huấn nhìn thấy và thể hiện ghen tuông với nhóm của Vũ, Vinh, Viên nên 2 bên xảy ra xô xát tại quán, rồi rượt đuổi nhau trên tỉnh lộ 722.



Hậu quả, anh NDu Y Viêu bị chém vào vùng ngực và chết khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đam Rông, anh K’Huấn bị chém vào vùng bụng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau khi gây án, các đối tượng đã lên xe máy chạy trốn.



Công an huyện Đam Rông đã triển khai lực lượng truy bắt nóng Vũ, Vinh, Viên và bắt tại rẫy cà phê của gia đình. Vụ việc đang được Công an huyện Đam Rông tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo ĐAM TRỌNG (TTO)