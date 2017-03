3 chàng “ga lăng” đưa thôn nữ vào ổ mại dâm nước ngoài

Được đào tạo để “ giả yêu”

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an Hải Phòng, khoảng đầu năm 2013, một số đối tượng người Việt Nam thuộc 1 đường dây chuyên mua bán người đưa qua Trung Quốc đã lén lút về Hải Phòng để thực hiện hành vi phạm tội.

Thủy Nguyên là huyện được chọn làm địa bàn hoạt động của chúng. Tại đây, chúng đã tiếp cận những thanh niên có lối sống không lành mạnh, bỏ học, ham chơi và lười lao động, sau đó đào tạo thành những kẻ “ sở khanh” để lợi dụng sự nhẹ dạ của các cô gái mới lớn đi theo chúng rồi bán sang bên kia Trung Quốc.

Sau một thời gian được đào tạo, Trịnh Văn Đại và Nguyễn Xuân Trường (cùng sinh năm 1995, đăng ký nhân khẩu thường trú thị trấn Minh Đức); Vũ Duy Mạnh (SN 1996, ĐKNKTT xã Tam Hưng, cùng huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã trở thành những nhân viên suất sắc trong đường dây buôn người này.

3 chàng "ga lăng" Mạnh, Đại, Trường trong đường dây đưa thôn nữ vào ổ mại dâm nước ngoài

Với những đường đi nước bước được đào tạo khá bài bản, 3 tên “lừa tình” này đã nhanh chóng chiếm được tình yêu và lòng tin của hai cô gái nhẹ dạ là Nguyễn T.D., (SN 1995, người ở xóm núi) và Vũ T.V.H. (SN 1994, người sống tại một làng chài thuộc huyện Thủy Nguyên).

Vào hồi 18h30’ ngày 27/4/2013, Vũ Duy Mạnh trong vai “người yêu” của D, Trịnh Văn Đại vai “người yêu” của H, đã dẫn D và H đ dã ngoại vui vẻ với nhau. Tối hôm đó, cả 4 đều ngủ lại nhà nghỉ Việt Anh II (số 84 Trần Quốc Toản, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên) như những cặp tình nhân đang thắm thiết.

Ngay từ trên đất Thủy Nguyên, cách gia đình nạn nhân không xa chúng đã tìm cách tước phương tiện liên lạc của “người yêu” với gia đình. Chúng giả vờ mượn di động của D và H để vô hiệu quá mọi sự cầu cứu của các cô về sau. Sáng sớm dậy, khi 2 cô gái hỏi người yêu về điện thoại thì cả hai đều tỏ ra rất ngọt ngào rằng hết tiền nên đã cắm tạm để lấy tiền trả tiền phòng và tiền ăn uống.

Lấy cớ hết tiền tiêu xài, Trịnh Văn Đại đã đặt nhã ý mời cả nhóm đón xe ra nhà anh trai ở TP Móng Cái chơi để xin tiền tiêu rồi quay về để chuộc điện thoại di động. Với sự ngây thơ và thiếu hiểu biết, D và H đã đồng ý. Hơn nữa, cả 2 thôn nữ đều nghĩ có người yêu đi cùng nên rất yên tâm và hào hứng mà không cần thông báo lại cho gia đình biết.

Bán người yêu lấy 8 triệu tiêu xài

Khoảng 15h30’ ngày 28/4, họ đã đáp xe đến Móng Cái, Quảng Ninh. Tại đây, trong một màn kịch đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước, Đại lại nói: Anh trai y nhắn đang có việc làm ăn bên kia biên giới và nhiệt tình mời các em cùng sang. Ngỡ có cơ hội đi tham quan tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), hai cô thôn nữ trẻ lấy làm vui mừng mà không hề nghĩ mình đang tự đưa chân vào cái bẫy chặt của bọn buôn người đầy dã tâm. Từ cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam), cả nhóm lên đò ngang, vượt qua một con suối đi tắt đường rừng để không bị phát hiện.

Sang Đông Hưng (Trung Quốc), họ đã được một người đàn ông cùng một phụ nữ không rõ lai lịch, bí mật trong vai xe ôm đang đón sẵn và đưa đến một nhà nghỉ. Sau khoảng 2 giờ chờ đợi, D và H lại được mời đi tiếp.

Có điều, lại thêm lý do không đủ xe nên Nguyễn Xuân Trường và Vũ Duy Mạnh phải ở lại đi chuyến sau. Còn D và H được Đại đưa đến một nhà nghỉ mới. Tại đây, Đại bảo họ chờ để y đi đón Trường và Mạnh. Nhưng ngay sau đó một cuộc trao người lấy tiền rồi nhanh chóng bí mật về trở lại Việt Nam.

Chúng đã bán nhanh 2 cô người yêu với giá 48 triệu đồng tiền Việt mặc cho H và D đang hồi hộp, thấp thỏm chờ “người yêu”. Sáng sớm hôm sau, linh tính mách bảo D và H có chuyện chẳng lành khi có thêm 3 cô gái trẻ như họ được tống thêm vào phòng với 2 cô.

Lúc này các cô mới được nhận thông báo chính thức của hai người đàn ông lạ mặt rằng họ đã bỏ tiền ra mua các cô. Từ nay, các cô phải ở lại đây tiếp khách mua dâm đủ 1 năm, 3 tháng mới được tự do đi lại. Những gã người yêu của họ đã được trả tiền và về lại Việt Nam để yêu tiếp người khác. Nghe vậy D và H mới biết mình đã quá dại dột và phải chấp nhận cuộc sống ê chề của gái bán dâm nơi đất nước xa lạ mà không dám mơ lấy một ngày thoát thân.

Về phía Đại, Trường và Mạnh thì sau khi lấy được 48 triệu chúng chia nhau mỗi người 8 triệu, số tiền bán người gồm 48 triệu. Số còn lại Đại giữ để trang trải các khoản chi cho cả nhóm.

Sau khi không thấy hai thôn nữ này trở về gia đình, D và H đã gửi đơn trình báo lên cơ quan công an. Nhận được thông tin, đội 10-Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương tổ chức trinh sát, đồng thời rà soát địa bàn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã dựng lên được đường dây tội phạm mua bán người và nhanh chóng xác định thủ phạm lừa hai chị D và H sang Trung Quốc bán cho động mại dâm chính là Trịnh Văn Đại, Vũ Duy Mạnh và Nguyễn Xuân Trường.

Bị cơ quan công an truy tìm, tên Đại vội vàng gặp Mạnh và Trường, thông báo hoạt động của chúng đã bị bại lộ, rồi thu lại số tiền đã chia nhau rồi trốn lên Hà Nội.

Tại đây, tên này tiếp tục hoạt động cho đường dây mua bán người nói trên. Y đã tán tỉnh một số cô gái trẻ từ các miền quê lên Thủ đô làm ăn và tiếp tục đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Nắm rõ được thủ đoạn của Đại, cùng với sự phối hợp của Công an TP Móng Cái, Cục CSĐT tội phạm hình sự, Interpol Việt Nam và Công an Trung Quốc, Công an TP Hải Phòng đã giải cứu và đưa các nạn nhân D và .H về lại với gia đình từ một động mại dâm quy mô ở Trung Quốc.

Ngày 18/6/2013, Phòng CSĐT tội phạm hình sự Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng Đại, Mạnh Và Trường về tội mua bán người.

Theo Thu Hằng (Dân Trí)