3 học sinh bỗng dưng… mất tích

Tự nhiên “biến mất”

Theo nguồn tin từ cơ sở, trên địa bàn huyện Cam Lâm hiện có 3 HS Trường THCS Nguyễn Hiền (xã Cam Thành Bắc) sau khi bỏ nhà đi khỏi địa phương gần 1 tháng qua vẫn bặt vô âm tín.

Chiều 5-5, chúng tôi có mặt tại nhà vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hạnh và Nguyễn Thị Hồng Hạnh ở thôn Tân Sinh Đông, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm. Trong tâm trạng âu lo tột cùng, anh Hạnh cho biết, vụ mất tích của 3 HS bắt đầu từ ngày 8-4. Anh Hạnh nhớ lại: “Hôm ấy gia đình tôi ra trại chăn nuôi heo để xuất heo cho thương lái, đến 19 giờ cùng ngày, vợ chồng tôi về đến nhà thì không thấy Lỳ (tức cháu Nguyễn Tấn Long, sinh năm 1996, HS lớp 8, Trường THCS Nguyễn Hiền) ở nhà như thường ngày.

Vợ chồng tôi đinh ninh cháu đến nhà bạn chơi. Nhưng đợi đến 20 giờ cùng ngày vẫn không thấy cháu về. Vừa lúc ấy, chị Phạm Thị Tha, mẹ cháu Trần Thanh Liêm (sinh năm 1997, HS lớp 7, Trường THCS Nguyễn Hiền), người cùng thôn hớt hải chạy đến hỏi vợ chồng tôi: Có thấy thằng Liêm sang chơi với thằng Lỳ không? Nghi có chuyện chẳng lành, chúng tôi cùng tìm đến nhà các cô giáo chủ nhiệm của hai đứa để tìm hiểu nguyên do. Tuy nhiên, các cô đều cho biết cả ngày hôm đó (8-4) 2 HS Nguyễn Tấn Long và Trần Thanh Liêm đều không đến lớp không có lý do. Sau đó, chúng tôi cùng đi tìm hai cháu khắp nơi trong thôn nhưng vẫn không thấy”.

Từ trái sang Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Ngọc Duy, Trần Thanh Liêm.



Tiếp tục tìm hiểu, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh và chị Phạm Thị Tha biết được 2 thiếu niên còn chơi thân với cháu Nguyễn Ngọc Duy (sinh năm 1996, HS lớp 9, Trường THCS Nguyễn Hiền), vì thế đã đến nhà của cháu Duy ở thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Thành Bắc để tìm. Tuy nhiên, vừa đến nhà anh chị Nguyễn Đức Bảy và Huỳnh Thị Bích Hạnh là phụ huynh của cháu Duy, thì anh Bảy cho biết: “Chúng tôi cũng đang tìm thằng Duy đây”. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, phụ huynh của các em đều nhận định nhiều khả năng cả 3 thiếu niên cùng bỏ nhà đi.

Theo trình bày của các gia đình thì 3 cháu lúc đầu học cùng một lớp, nhưng do sức học yếu hơn nên Nguyễn Tấn Long và Trần Thanh Liêm bị “đúp” từ 1 - 2 năm so với cháu Duy. Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết: “Cháu học lớp 8 nhưng so với những đứa bạn cùng trang lứa cháu còn khờ lắm”. Gia đình các cháu đều làm nông nhưng không vì thế để các cháu phải lao động nặng nhọc, bị ngược đãi hay đánh đập, vì thế nguyên nhân dẫn đến việc các cháu đi khỏi nhà có thể do bạn bè lôi kéo, dụ dỗ.

Danh sách các số điện thoại lạ gọi đến điện thoại của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh để tung tin, hoặc “tống tiền” bằng cách nạp tiền vào tài khoản cho những chủ nhân này thì sẽ nhận được thông tin về 3 đứa trẻ.



Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh thuật lại: “Khoảng 4 ngày sau đó, có người gọi vào điện thoại của anh Lê Anh (ba của cháu Liêm) và nói: “Tôi đang giữ 3 đứa nhỏ”, nhưng khi anh Lê Anh hỏi địa chỉ thì người này cúp máy. Sau đó, có người tiếp tục gọi đến số điện thoại của chúng tôi và nói: “Mấy đứa trẻ bị đưa vào trong rừng sâu ở Lâm Đồng để lao động”. Vì thế cả 3 gia đình chúng tôi, gồm 6 người dùng xe gắn máy để lên Lâm Đồng tìm tung tích các cháu”.

Cuộc tìm kiếm trong vô vọng

Chỉ sau ít ngày 3 HS biến mất, vợ chồng các anh Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Lê Anh, Phạm Thị Tha cùng Nguyễn Đức Bảy, Huỳnh Thị Bích Hạnh đã bàn bạc và đi đến quyết định sử dụng xe gắn máy để đi tìm các cháu. Địa phương đầu tiên các phụ huynh của 3 HS tìm đến là tỉnh Lâm Đồng.

Theo anh Nguyễn Ngọc Hạnh: “Có người điện thoại vào số máy của chúng tôi thông báo mấy đứa trẻ đang ở trong một khu vực nào đó thuộc tỉnh Lâm Đồng. Chúng đang phải làm việc trong khu vực rừng núi”. Thương nhớ con, vì vậy chỉ cần có những thông tin ngắn ngủi là phụ huynh của 3 HS liền quyết định tự đi tìm con mà chưa biết những thông tin ấy xác thực hay không.

Nhiều địa điểm các anh chị đã tìm đến như Hang Cọp, Đá Cuội, Bãi Thiếc hay Bãi Vàng của dân khai thác khoáng sản trái phép. Trước khi đến các địa điểm lao động bất hợp pháp, họ đều tìm đến Công an tỉnh Lâm Đồng mong được sự trợ giúp.

Tâm trạng âu lo của chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (ảnh trái) và Phạm Thị Tha.



Để tìm đến các điểm khai thác khoáng sản trái phép, các anh chị đã phải thuê “những người có máu mặt” dẫn đường. Thế nhưng, sau nhiều ngày lặn lội tìm đến Hang Cọp, Bãi Vàng (khu vực khai thác vàng trái phép), Bãi Thiếc (khai thác thiếc) hay Đá Cuội (đá quý) trong rừng sâu, hẻo lánh ở Lâm Đồng, họ vẫn không tìm thấy con của mình.

Anh Nguyễn Ngọc Hạnh cho biết: “May mà chúng tôi vẫn về được đến nhà. Vì khi vào đến các địa điểm trên, chúng tôi nhận thấy đều là những điểm khai thác trái phép của dân xã hội đen. Kể cả khi tìm thấy mấy đứa trẻ, chúng tôi muốn liên hệ với Công an Lâm Đồng cũng không thể được vì các nơi chúng tôi tìm đến đều không có sóng điện thoại”.

Rời tỉnh Lâm Đồng, các gia đình lại tiếp tục đến TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để tìm kiếm 3 thiếu niên nhưng vẫn không tìm ra tung tích các em.

3 thiếu niên bị lừa bán?

Trở về nhà sau những cuộc tìm kiếm vô vọng, các gia đình của 3 thiếu niên đã liên tưởng đến điều chẳng lành. Họ cho rằng hiện nay các cháu đã bị lừa bán vào các cơ sở lao động bất hợp pháp, hoặc bị lừa vào một đường dây mua bán ma túy ở một nơi nào đó. Đến nay, những thông tin có được về 3 HS vẫn rất mong manh.

Thật trùng hợp, chiều 5-5, khi chúng tôi đang làm việc với gia đình anh Nguyễn Ngọc Hạnh thì chị Phạm Thị Tha hớt hải chạy đến: “Thằng Liêm điện về, nó gọi về”. Chị cho biết, qua điện thoại, Liêm nói với mẹ: “Con đang cắt chỉ ở Bình Dương”. Nhưng cháu Liêm không biết được địa điểm mà cháu cùng Nguyễn Ngọc Duy và Nguyễn Tấn Long đang lao động ở đó.

Chị Tha tiếp tục nói với con: “Con nói với ông chủ cho biết địa chỉ để mẹ đón con về”, thì được Liêm đáp lại: “Con không thể về được vì ông chủ đã mua chúng con rồi!”… Sau cuộc điện thoại mà con trai chủ động gọi về, chị Tha mừng bao nhiều thì lại hụt hẫng bấy nhiêu vì vẫn không biết chính xác con mình ở đâu!



Cuộc điện thoại ấy tiếp nối nhiều cuộc điện thoại khác diễn ra trước đó khiến các gia đình nghi ngờ. Vì theo họ, đã có rất nhiều người gọi điện đến để “tống tiền” hoặc ra thông báo: “Tôi đã mua đứt 3 đứa trẻ với giá 300 triệu đồng”, hoặc từ một người tự xưng tên Hải nhiều lần chủ động gọi đến điện thoại của các phụ huynh 3 HS: “3 đứa trẻ đang trong tay tôi. Tôi đã mua chúng với giá 15 triệu đồng”… Liên tục gần một tháng qua, không khi nào các gia đình này không nhận được điện thoại từ những người lạ.

Trao đổi với phóng viên, chiều 5-5, Thượng tá Võ Văn Dũng - Trưởng Công an huyện Cam Lâm cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của các gia đình, Công an huyện Cam Lâm đã vào cuộc điều tra.

Theo Thượng tá Võ Văn Dũng, Công an huyện đang chuẩn bị ra thông báo gửi lên Phòng PC52 Công an tỉnh để thông báo đến Công an các tỉnh, thành phố trong toàn quốc nhằm truy tìm tung tích 3 thiếu niên. Tuy nhiên, đến nay, Cơ quan Công an vẫn chưa xác định được 3 cháu Nguyễn Tấn Long, Trần Thanh Liêm và Nguyễn Ngọc Duy đang ở đâu.