3 năm, 672 vụ giết người và cố ý gây thương tích

“Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, giết người với những lý do chỉ vì “nhìn đểu”, ghen tuông đang báo động sự xuống cấp của một số chuẩn mực đạo đức xã hội”. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, nhận định trong hội nghị phòng, chống tội phạm giết người, gây thương tích do UBND tỉnh Bình Dương vừa tổ chức.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, từ năm 2013 đến nay xảy ra 672 vụ giết người và cố ý gây thương tích có nguyên nhân từ mâu thuẫn xã hội. Những vụ án này đã cướp đi sinh mạng của gần 130 người, gần 680 nạn nhân bị thương tật. Trong đó, tội phạm giết người do xung đột bột phát chiếm tỉ lệ cao.





Nghi bị “cắm sừng”, đêm 6-7, Nguyễn Văn Bảnh ở thị xã Tân Uyên đã đâm chết tình địch và đâm vợ trọng thương. Ảnh: V.HỘI

Công an tỉnh Bình Dương cho hay: Tội phạm trên địa bàn đang phức tạp, gây bất an cho người dân và bức xúc cho xã hội. Có nhiều vụ giết, gây thương tích cho nhiều người chỉ vì thù tức nhất thời, ghen tuông; người thân sát hại lẫn nhau… Phần lớn người gây án lại là người lao động bình thường, chưa có tiền án, tiền sự gì. “Tình trạng trên đã báo động về sự xuống cấp một số chuẩn mực đạo đức xã hội, sự rạn nứt nền tảng giá trị ở nhiều gia đình, sa sút nhân cách, sa sút về văn hóa ứng xử, giao tiếp hằng ngày” - Đại tá Chính nhận định.

Chia sẻ về tình hình tội phạm giết người hiện nay, Thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: Số vụ giết người, cố ý gây thương tích ở Đồng Nai cao hơn Bình Dương. “Ngoài các nguyên nhân xã hội, một số vụ án giết người ở Đồng Nai là do người nghiện ma túy gây ra và thường là có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” - ông Nam nói.

Sau khi nghe các báo cáo, nhận định, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. “Phải làm đủ mọi biện pháp để kéo giảm tình trạng tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội trên địa bàn. Cùng với đó là mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để làm yên lòng người dân” - ông Hưng nói.