3 ngày phá 3 tụ điểm về ma túy

Đặc biệt, liên tiếp trong các ngày 21, 22 và 23/6, lực lượng công an phường Xuân La đã điều tra, khám phá 3 vụ án về ma túy, thu giữ được một số lượng ma túy lớn.



Vụ án lớn nhất mà lực lượng công an phường Xuân La phối hợp cùng công an quận Tây Hồ phá được, đó là triệt xóa ổ nhóm chuyên tổ chức mua bán, sử dụng ma túy tồn tại nhiều năm nay trên địa bàn.



Các đối tượng Đỗ Bùi Thái Hữu (SN 1982) trú tại Tổ 34, cụm 5 phường Xuận La, Đặng Anh Sơn (SN 1982), trú tại cụm 5, phường Xuân La và Nguyễn Ngọc Duy (SN 1986) trú tại cụm 1, Xuân La là những con nghiện đã được lực lượng công an phường theo dõi từ 2 năm nay.

Lực lượng công an khám xét nhà đối tượng Bùi Thái Hữu



Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm sinh hoạt, các đối tượng đã gây ra không ít khó khăn cho lực lượng công an. Tuy nhiên, ngày 21/6, nắm vững hoạt động của các đối tượng, lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra ngôi nhà ở Tổ 30, cụm 4, phường Xuân La. Lúc này, cả 3 đối tượng Hữu, Sơn, Duy đều đang ở trạng thái phê thuốc. Lực lượng công an thu giữ tại chỗ 35 viên nén ma tuý tổng hợp, 5 gói cần sa, 20 gói tinh thể màu trắng dạng ma tuý tổng hợp.



Trước đó, ngày 20/6, lực lượng công an phường Xuân La cũng bắt quả tang đối tượng Vũ Anh Tuấn (SN 1985 trú tại Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét, cơ quan công an thu được 0,15g heroin.





Đối tượng Trịnh Đình Giáp

Và tối ngày 22/6, công an phường Xuân La lại bắt được 2 đối tượng mua bán, sử dụng ma túy tại Giảng Võ, thu được 0,12g heroin mà 2 đối tượng vừa mua được. Hai đối tượng là Lưu Văn Tuấn (SN 1968) hộ khẩu thường trú tại Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình và Trịnh Đình Giáp (SN 1974) hộ khẩu thường trú tại Diễm Lợi, Diễm Châu, Nghệ An đều là những đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên lang thang tại khu vực và có tiền sử nghiện ma túy từ 3 - 4 năm nay.



Trao đổi với PV Trung tá Lê Hồng Hòa - Trưởng công an phường Xuân La cho biết: Trong thời gian tới ngoài việc giữ gìn tốt trật tự an ninh đời sống trên địa bàn, lực lượng công an phường còn triển khai nhiều chương trình nhằm đảm bảo ANTT - TTĐT giữ vững an ninh chính trị, không để nổi lên các tụ điểm phức tạp về ma túy và các loại hình tội phạm khác trên địa bàn.

Theo Tú Anh - Minh Quân (ANTĐ)