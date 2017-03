3 người chết, bị thương do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 22-3, Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết đang thụ lý hồ sơ vụ 3 công nhân của Công ty TNHH Sametex, ở TP Tân An đã chết và bị thương chỉ vì mâu thuẫn tình cảm…

Trước đó, vào giờ nghỉ trưa tại phân xưởng chuyền F2 Công ty TNHH Sametex thuộc phường 6, TP Tân An, Nguyễn Ái Quốc (SN 1988), quê ở Tiền Giang, là công nhân của Công ty Sametex đã dùng dao bấm bất ngờ đâm 2 nhát vào ngực trái chị Lê Thị Trúc Linh (SN 1988), quê ở An Giang, cũng là công nhân của Công ty trên. Sau đó, Quốc tiếp tục dùng dao đâm 2 nhát vào người chị Trương Thị Hồng Nhung (SN 1987), ngụ ở TP Tân An, cũng là công nhân của Công ty TNHH Sametex, làm chị Nhung bị thương. Rồi Quốc dùng dao tự đâm vào bụng mình mấy nhát. Ngay sau đó, hai chị Linh và Nhưng cùng đối tượng Quốc được mọi người khẩn trương đưa đi cấp cứu. Nhưng chị Linh đã chết trên đường đến bệnh viện. Còn, chị Nhung và Quốc đang điều trị tại bệnh viện. Theo Tuấn Anh (ANTĐ)