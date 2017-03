3 người nước ngoài thuê ôtô đi cướp tài sản

Ngày 22/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã phát hiện, giữ được 3 người nước ngoài có hành vi cướp giật tài sản, đó là Salemi Mortiza, 28 tuổi; Ali Heidar, 42 tuổi và Majid Solati, 24 tuổi, cùng quốc tịch Iran.

3 đối tượng vụ án.

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 16h5 ngày 3/6. Chị Nguyễn Thị Thức, chủ cửa hàng photo ở xã Đạo Đức (Bình Xuyên) đang phơi rơm trong sân nhà thì có 1 xe ôtô màu đen, loại 4 chỗ đỗ trước cửa nhà. Một người nước ngoài bước ra, vẫy chị lại, xì xồ nhiều câu bằng tiếng nước ngoài mà chị không hiểu. Sau đó, anh ta cầm một nắm tiền Việt Nam mệnh giá 10 ngàn, 20 ngàn và nói lơ lớ: "Có 100 ngàn, 200 ngàn không?". Chị Thức nghĩ họ cần đổi tiền chẵn nên quay vào nhà, lấy tiền định đổi cho anh ta. Nhưng người này đã theo sát chị vào nhà, giằng lấy túi tiền của chị, lục lọi lấy ra các loại tiền mệnh giá cao. Vừa lục, anh ta vừa khua chân, múa tay khiến chị Thức cứ rối lên. Chị tưởng anh ta xin phong bì, nhưng đưa phong bì ra thì anh ta không lấy mà thò tay vào túi xách, khoắng ra một số tiền của chị. Vừa lúc đó, chị Linh, hàng xóm sang chơi có nói: "Quân lừa đảo đấy, báo Công an bắt nó lại". Thế là người nước ngoài kia chạy nhanh ra ôtô đã có sẵn người lái và phóng đi mất. Kiểm tra lại, chị Thức phát hiện mình bị mất hơn 21 triệu đồng.

Tiếp đó, 16h30 ngày 6/7, anh Dương Văn Bích, trú tại xã Bá Hiến (Bình Xuyên), đang cân hàng phế liệu thì thấy 1 xe ôtô 4 chỗ, BKS 30Z-3632 màu xám dừng đỗ trước cửa nhà. Người ngồi bên ghế phụ xe phía trước kéo kính xuống và vẫy chị Nguyễn Thị Soạn (vợ anh Bích) ra gần cửa xe. Anh ta rút một nắm tiền ra và hỏi đổi loại tiền 500 ngàn đồng. Anh Bích bảo cháu Chung, 15 tuổi, con trai anh cầm chìa khoá lên nhà mở két sắt lấy tiền cho khách xem. Người đàn ông nước ngoài cũng nhanh chân xuống xe đi cùng cháu Chung lên tầng 2, nơi để két sắt. Khi cháu Chung mở két, lấy ra 1 tập tiền gồm nhiều mệnh giá khác nhau thì anh ta giật luôn, rút ra những tờ 500 ngàn đồng đút vào túi quần, đồng thời thò tay vào két vơ một số tập tiền để ra ngoài.

Thấy cháu Chung hô: "Bố ơi, nó cướp tiền đấy" thì gã này vơ tất cả số tiền cho vào bụng cuốn áo lại và chạy xuống tầng 1. Vợ chồng anh Bích, cháu Chung và mọi người ngăn cản lại làm người đàn ông này ngã, bị rơi 1 chiếc dép da bên chân trái. Nhưng gã vùng dậy rất nhanh, chạy lên xe ôtô đã nổ máy chờ sẵn phóng đi theo hướng thị trấn Hương Canh - Bình Xuyên ra quốc lộ 2. Kiểm tra, anh Bích phát hiện số tiền bị mất khoảng 28 triệu đồng...

Trước tình hình trên, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) và Công an huyện Bình Xuyên đã phối hợp với Phòng 5 Cục C45; Phòng PC 45 Công an Hà Nội tiến hành xác minh, truy tìm các đối tượng gây án. Sau một thời gian tích cực truy tìm, lực lượng của PC45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an TP Hà Nội cùng Công an huyện Bình Xuyên đã phát hiện, giữ được 3 người nước ngoài là Majid Solati; Ali Heidar và Salemi Mortiza khi đang đi trên chiếc xe ôtô BKS 30S-8267 tại địa bàn huyện Đông Anh (Hà Nội). Khi cho nhận diện, các bị hại và nhân chứng đều xác định chính Majid Solati là đối tượng trực tiếp gây ra các vụ cướp giật.

Ngày 22/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã tiến hành trao trả số tiền mà các đối tượng đã cướp giật được cho các bị hại, đồng thời xử lý đối với cả 3 đối tượng trên theo quy định của pháp luật.





Theo Hoà - Bình (CAND)